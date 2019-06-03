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Жена Кита Харингтона развлекается в Великобритании, пока он ведет битву с алкоголизмом в США (фото)
Жена британского актера Кита Харингтона, исполнителя роди Джона Сноу в телесериале «Игра престолов», вовсю развлекается в Великобритании, пока ее супруг ведет битву с алкоголизмом и стрессом по другую сторону Атлантики — в американской клинике Privé Swiss. Как пишет Daily Mail, 32-летняя актриса Роуз Лесли смеялась, веселилась и выпивала с друзьями на музыкальном фестивале All Points East в Лондоне. Учитывая состояние ее супруга, изданию это показалось «несколько странным».
Сам Харингтон выглядит не лучшим образом на снимках, которые были сделаны в клинике и недавно попали в сеть.
Ранее представитель актера заявила, что «его жена Роуз оказывает ему громадную поддержку». «Все его близкие хотят, чтобы он отдохнул. Прямо сейчас он просто нуждается в покое и тишине», — подчеркнул пресс-секретарь Харингтона.
Кит и Роуз поженились летом в июне прошлого года, в Шотландии, в родовом замке древнего клана Лесли. Роуз играла в «Игре престолов» Игритт из племени «одичалых». Пара познакомилась на съемках в 2012 году, а о помолвке объявила в сентябре 2017 года.
Лесли перестала сниматься в «Игре престолов» через два года после начала съемок, так как ее героиня погибла. Персонаж Харингтона, одно из главных действующих лиц, дожил до самого конца сериала.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда «Игры престолов» Кит Харингтон признался, что ему понравилась смерть его жены.
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