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В Киеве настоящее нашествие бабочек: в сети опубликовали яркие фото
В Киеве — вновь массовое «нашествие» бабочек. В прошлом году столица уже переживала подобное, когда улицы заполонили тысячи солнцевиков черно-рыжих.
В этом году по улицам летают солнцевики рыжие, они же «чертополоховки». Яркие фото в соцсеть выложила киевлянка Юлиана Лебединская. «В Киеве — нашествие бабочек! Это что-то невероятное! Утром я вышла и оказалась в настоящем облаке из бабочек — я шла, а они кружились вокруг меня — я не помню такого в своей жизни. Надо было на видео записывать, но некому. Шла назад — пофоткала их, а они перелетали за мной с одного куста на другой. Жаль только на розы упорно не хотели садиться, но все же одну поймала и на розе. Интересно, увидит ее кто-нибудь», — комментирует она фотосессию.
Тем временем руководитель департамента в Институте зоологии НАН Украины Валерий Корнеев сообщает об аномальном количестве бабочек, расплодившихся в этом году. И пеняет аграрием, ведущим недальновидную политику.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео из Карпат, где огромное количество бабочек полностью накрывает человека.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.