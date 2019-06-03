В Киеве настоящее нашествие бабочек: в сети опубликовали яркие фото

Общество

В Киеве — вновь массовое «нашествие» бабочек. В прошлом году столица уже переживала подобное, когда улицы заполонили тысячи солнцевиков черно-рыжих.

В этом году по улицам летают солнцевики рыжие, они же «чертополоховки». Яркие фото в соцсеть выложила киевлянка Юлиана Лебединская. «В Киеве — нашествие бабочек! Это что-то невероятное! Утром я вышла и оказалась в настоящем облаке из бабочек — я шла, а они кружились вокруг меня — я не помню такого в своей жизни. Надо было на видео записывать, но некому. Шла назад — пофоткала их, а они перелетали за мной с одного куста на другой. Жаль только на розы упорно не хотели садиться, но все же одну поймала и на розе. Интересно, увидит ее кто-нибудь», — комментирует она фотосессию.

Тем временем руководитель департамента в Институте зоологии НАН Украины Валерий Корнеев сообщает об аномальном количестве бабочек, расплодившихся в этом году. И пеняет аграрием, ведущим недальновидную политику.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео из Карпат, где огромное количество бабочек полностью накрывает человека.

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