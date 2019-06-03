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После победы над Джошуа толстяк из Мексики возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов мира (фото)
Мексиканский боксер Энди Руис (33 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение), который сотворил главную сенсацию года в мире бокса, отправив в нокаут британского чемпиона мира по версиям IBF, WBА, WBO и IBO Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) и отобрав у него все пояса, продолжает купаться в лучах славы.
Авторитетный боксерский портал BoxRec обновил свой рейтинг лучших боксеров супертяжелого дивизиона. Победа над Джошуа позволила толстяку из Мексики (при росте 188 см Энди весит 121,5 кг) совершить впечатляющий прыжок сразу на 13 позиций и возглавить список. Сам Джошуа опустился на две позиции и теперь занимает третью строчку, а второе место сохранил за собой американец Деонтей Уайлдер, владеющий поясом WBC.
Примечательно, что менеджер Уайлдера Шелли Финкел сравнил мексиканца с легендарным персонажем серии фильмов с Сильвестром Сталлоне. «Руис смог вернуться в бой после нокдауна в третьем раунде и показать твердость своего характера. Думаю, что он потряс Джошуа еще в шестом раунде, а в седьмом уже наступила развязка. Мы увидели настоящего Рокки. Я очень рад за Руиса, но в то же время расстроен из-за Джошуа. Посмотрим, сможет ли он отойти после такого поражения», — отметил функционер в комментарии сайту worldboxingnews.net.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названа ориентировочная дата реванша Джошуа — Руис.
Фото DAZN
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