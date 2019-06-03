- 13:58 Племянница князя Монако Шарлотта поразила сходством с бабушкой-кинозвездой
- 13:52 Овен улучшит материальное положение, а Весы — поймают птицу счастья: гороскоп на неделю
- 13:52 Слезы Джамалы и Дзидзьо на коленях: самые яркие моменты «слепых прослушиваний» «Голос. Діти-5»
- 13:38 Под Одессой девочка погибла от удара электротоком
- 13:37 На Донбассе погиб украинский десантник: названо имя героя
- 13:35 Скандальный автоблогер Давидыч разбился на скорости 200 км/ч: видео и фото последствий аварии
- 13:30 Кучма представит Украину на переговорах в Минске: названа дата следующей встречи
- 13:26 На заправках в Украине может возникнуть дефицит топлива: названы причины
- 13:19 Первый брифинг Зеленского: онлайн-трансляция
- 13:16 Власти РФ захотели получать все данные пользователей Tinder
- 13:13 После победы над Джошуа толстяк из Мексики возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов мира
Под Одессой девочка погибла от удара электротоком
Трагедия произошла в одном из сел Кодымского района Одесской области. «По предварительным данным, пока мать занималась по хозяйству, а отец повел коня на пастбище, 11-летняя девочка играла в подсобном помещении. Там она случайно взялась за неисправный электрический провод от электроплитки и в результате замыкания погибла на месте», — сообщили в полиции. Ранее под Одессой от удара током погиб 10-месячный ребенок.
Следственно-оперативная группа установила, что в семье есть еще двое детей 10-ти и 15-ти лет, а родители ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей из-за семейных ссор.
По факту смерти ребенка начато производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).
К трагическим последствиям приводят не только случайные ошибки, но и жажда острых ощущений. Так, тринадцатилетних школьников решили прокатиться на крыше электрички. Один из ребят случайно коснулся электрической дуги и получил мощный удар током.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в одесской больнице умер шестимесячный мальчик: врачей заподозрили в халатности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!