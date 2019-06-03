Под Одессой девочка погибла от удара электротоком

Происшествия

Трагедия произошла в одном из сел Кодымского района Одесской области. «По предварительным данным, пока мать занималась по хозяйству, а отец повел коня на пастбище, 11-летняя девочка играла в подсобном помещении. Там она случайно взялась за неисправный электрический провод от электроплитки и в результате замыкания погибла на месте», — сообщили в полиции. Ранее под Одессой от удара током погиб 10-месячный ребенок.

Следственно-оперативная группа установила, что в семье есть еще двое детей 10-ти и 15-ти лет, а родители ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей из-за семейных ссор.

По факту смерти ребенка начато производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

К трагическим последствиям приводят не только случайные ошибки, но и жажда острых ощущений. Так, тринадцатилетних школьников решили прокатиться на крыше электрички. Один из ребят случайно коснулся электрической дуги и получил мощный удар током.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в одесской больнице умер шестимесячный мальчик: врачей заподозрили в халатности.



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