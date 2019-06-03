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Племянница князя Монако Шарлотта поразила сходством с бабушкой-кинозвездой (фото)
Племянница правящего князя Монако Альбера II Шарлотта Казираги, которая 1 июня вышла замуж за французского продюсера Димитри Рассама, опубликовала первое фото со своего вечернего свадебного приема. На нем 32-летняя дочь принцессы Каролины (сама она официально не носит титула принцессы, хотя и занимает 11-е место в очереди на престол) выглядит великолепно в белом платье от Chanel и бриллиантовом колье своей бабушки, американской актрисы Грейс Келли, которая вышла замуж за князя Монако Ренье III. Это колье от Cartier князь подарил невесте в качестве свадебного подарка в 1956 году.
Жених также переоделся в белое.
Как пишет Daily Mail, многие пользователи сети подметили сходство Шарлотты с княгиней Грейс.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на свадьбе дочери принцессы Монако жениха швырнули в бассейн прямо в свадебном костюме.
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