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- 07:24 На свадьбе дочери принцессы Монако жениха швырнули в бассейн прямо в свадебном костюме
На свадьбе дочери принцессы Монако жениха швырнули в бассейн прямо в свадебном костюме (видео)
Стали известны некоторые подробности закрытой для прессы свадьбы Шарлотты Казираги и Димитри Рассама, которая состоялась 1 июня. Церемония, которая была устроена в княжеском дворце Монако, была скромной. Позже новобрачные, по семейной традиции, собираются сыграть еще одну, более пышную свадьбу во Франции.
После официальной части племянница князя Монако Альбера II и ее супруг отправились вместе с 300 гостями в сад с видом на Средиземное море, где для них был устроен пикник.
Как пишет Daily Mail, в сеть также попало веселое видео, на котором друзья швыряют жениха в бассейн — прямо в его свадебном костюме. Димитри едва не врезался в плавающий в воде надувной арбуз.
Шарлотта, дочь принцессы Каролины, была в коротком сером платье из кружевной парчи с длинными рукавами, украшенном спереди тремя большими бантами. Изначально сообщалось, что наряд — от Giambattista Valli. Позже также появились сообщения, что платье сшито Yves Saint Laurent.
Пресса отметила, что платье Казираги отчасти напоминало один из свадебных ансамблей ее бабушки — американской актрисы Грейс Келли, которая вышла замуж за князя Монако Ренье III в 1956 году. Свадьба кинозвезды и князя состояла из закрытой для публики гражданской церемонии и последующей публичной религиозной церемонии.
После пикника приглашенные отправились в отель Monte Carlo Beach, где состоялся торжественный ужин, а затем начались танцы, продолжавшиеся до утра.
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