Еще одна "королевская свадьба": вышла замуж дочь принцессы Монако (фото)

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Шарлотта Казираги, дочь принцессы Монако Каролины и племянница правящего князя Альбера II, впервые вышла замуж. Гражданская церемония бракосочетания состоялась 1 июня в столице Монако — в княжеском дворце. Здесь же в 1956 году состоялась свадьбы бабушки и дедушки Шарлотты — американской кинозвезды Грейс Келли и ее дедушки, князя Ренье.

Как сообщает Hollywood Life, 32-летняя Шарлотта стала супругой 37-летнего французского кинопродюсера Димитри Рассама. Его матерью является кинозвезда Кароль Буке, а отцом — покойный французский продюсер ливанского происхождения Жан-Пьер Рассам.

Церемония была частной, закрытой для прессы. Известно, что невеста была в платье от модельера Джамбаттисты Валли. Об этом сообщила пресс-служба модного дома Giambattista Valli.

На торжество съехались аристократы со всей Европы. Присутствовали братья невесты Андреа и Пьер со своими женами.

Ранее ходили слухи, что пара, собиравшаяся пожениться весной, расторгла помолвку.

Казираги и Рассам познакомились в Париже в 2017 году — вскоре после того, как дочь принцессы рассталась с итальянским кинематографистом Ламберто Санфеличе. О помолвке стало известно в марте 2018-го. А 23 октября того же года у Шарлотты и Димитри родился сын Бальтазар.

Поскольку теперь родители Бальтазара официально женаты, мальчик занял место в очереди престолонаследия. Сама Шарлотта сейчас занимает 11-е место в списке возможных наследников трона.

У Рассама имеется также семилетняя дочь от брака с российской моделью Машей Новоселовой, с которой он расстался в 2016 году. У Шарлотты — пятилетний сын Рафаэль от внебрачных отношений с франко-марокканским актером Гадом Эльмалехом («Полночь в Париже»). Рафаэль претендовать на трон Монако права не имеет.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Виндзоре вышла замуж двоюродная племянница королевы Елизаветы — леди Габриэлла Виндзор.

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