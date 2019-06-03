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Стало известно, какие предложения Кучма повезет в Минск на встречу по Донбассу 5 июня
На очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоится в Минске 5 июня, вновь назначенный представителем Украины на переговорах Леонид Кучма будет инициировать введение режима прекращения огня на время сельскохозяйственных работ.
«Мы обменялись мнениями, что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности — один из главных вопросов», — сказал президент Украины (1994 — 2005 гг.) Леонид Кучма после встречи с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, уже есть предложения, которые могут помочь активизировать Минский процесс. Леонид Кучма также отметил, что существуют вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Леонид Кучма вышел из переговорной группы осенью 2018 года.
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