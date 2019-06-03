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Зеленский назначил Вениславского представителем президента в Конституционном суде: что о нем известно
Президент Владимир Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде, который 4 июня рассмотрит иск о незаконности указа президента о досрочном роспуске Рады VIII созыва. Выбор президента пал на доцента кафедры конституционного права Украины, Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» Федора Вениславского. Соответствующий указ главы государства датирован 3 июня и размещен на его официальном портале.
«Назначить ВЕНИСЛАВСКОГО Федора Владимировича Представителем Президента Украины в Конституционном Суде», — говорится в тексте указа.
Федор Вениславский
На данный момент, кроме титулов Вениславского, о нем известно, что в 2012 году он баллотировался в народные депутаты по мажоритарному округу № 181 (Волынская область), однако не был избран.
Напомним, 3 июня стало известно о других назначениях Владимира Зеленского,
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