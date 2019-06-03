Политика

Зеленский назначил Вениславского представителем президента в Конституционном суде: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде, который 4 июня рассмотрит иск о незаконности указа президента о досрочном роспуске Рады VIII созыва. Выбор президента пал на доцента кафедры конституционного права Украины, Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» Федора Вениславского. Соответствующий указ главы государства датирован 3 июня и размещен на его официальном портале.

«Назначить ВЕНИСЛАВСКОГО Федора Владимировича Представителем Президента Украины в Конституционном Суде», — говорится в тексте указа.

Федор Вениславский

На данный момент, кроме титулов Вениславского, о нем известно, что в 2012 году он баллотировался в народные депутаты по мажоритарному округу № 181 (Волынская область), однако не был избран.

Напомним, 3 июня стало известно о других назначениях Владимира Зеленского, в т. ч. Леонид Кучма восстановил пост представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, а Юлия Мендель была назначена пресс-секретарем президента.

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