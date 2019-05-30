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Политика

Стало известно, когда КСУ рассмотрит иск о роспуске Верховной Рады

19:44 30 мая 2019 99
КСУ
Инф. «ФАКТОВ»

Конституционный Суд Украины (КСУ) начнет рассмотрение представления народных депутатов о досрочном роспуске парламента 4 июня.

На официальном сайте КСУ опубликована повестка дня заседаний на первую неделю июня. В частности, на 4 июня запланировано рассмотрение иска 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, который во время своей инаугурации заявил о необходимости роспуска парламента, 21 мая подписал документ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Кроме обращения в Конституционный суд, в Верховный суд Украины поступило два исковых заявления к президенту о признании противоправным и недействительным его указа «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

Как сообщали «ФАКТЫ», политические эксперты сходятся на том, что оспаривание указа Зеленского в Конституционном суде не поможет отменить досрочные выборы. КСУ известен тем, что рассмотрение дел занимает долгое время, и скорее всего, решение суда появится уже после выборов. В Верховном Суде процедура, возможно, будет менее затянутой.

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