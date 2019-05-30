- 20:19 Украина – Нигерия: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше
- 20:12 В страшной автокатастрофе на Тернопольщине погибли четыре человека: фото с места трагедии
- 19:44 Стало известно, когда КСУ рассмотрит иск о роспуске Верховной Рады
- 19:43 Тюрьма за репост: оккупанты в Крыму будут судить правозащитницу за пост в Facebook
- 19:41 «Счет шел на секунды»: студенты-медики спасли пассажира электрички, у которого остановилось сердце
- 19:29 Под Одессой райвоенком торговал "белыми билетами" по 500 долларов
- 19:15 Опасный раздражитель: как Саакашвили может помочь Зеленскому «уйти» от Коломойского
- 19:07 Порошенко передаст волонтерам почти 2 миллиона гривен, отсуженных у Би-би-си
- 19:02 Такой страны не будет: Саакашвили озвучил тревожный прогноз для Украины
- 18:45 Доллар в Украине продолжает стремительно дорожать
Стало известно, когда КСУ рассмотрит иск о роспуске Верховной Рады
Конституционный Суд Украины (КСУ) начнет рассмотрение представления народных депутатов о досрочном роспуске парламента 4 июня.
На официальном сайте КСУ опубликована повестка дня заседаний на первую неделю июня. В частности, на 4 июня запланировано рассмотрение иска 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, который во время своей инаугурации заявил о необходимости роспуска парламента, 21 мая подписал документ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.
Кроме обращения в Конституционный суд, в Верховный суд Украины поступило два исковых заявления к президенту о признании противоправным и недействительным его указа «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».
Как сообщали «ФАКТЫ», политические эксперты сходятся на том, что оспаривание указа Зеленского в Конституционном суде не поможет отменить досрочные выборы. КСУ известен тем, что рассмотрение дел занимает долгое время, и скорее всего, решение суда появится уже после выборов. В Верховном Суде процедура, возможно, будет менее затянутой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..