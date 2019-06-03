- 15:51 Пулю извлекать не будут: врачи рассказали о состоянии мальчика, в которого стреляли пьяные полицейские под Киевом
- 15:49 В греческой хламиде: Анджелина Джоли удивила поклонников странным нарядом
- 15:46 СМИ: «Шахтер» согласился отпустить Фонсеку в «Рому»
- 15:46 Зеленский назначил Вениславского представителем президента в Конституционном суде: что о нем известно
- 15:42 "Злоупотреблял властью": на главу ГБР Трубу написали заявление в Генпрокуратуру
- 15:37 Нефть стремительно дешевеет: как это отразится на стоимости горючего
- 15:32 Украина – Панама: онлайн-трансляция матча плей-офф чемпионата мира
- 15:31 Боевики «ЛНР» опозорились с фейковым видео об уничтожении техники ВСУ на Донбассе
- 15:17 Журналисты узнали о тайном визите Пинчука в Администрацию Зеленского
- 15:17 Скандальное видео об оккупации Украины Румынией: появилась реакция СБУ
В греческой хламиде: Анджелина Джоли удивила поклонников странным нарядом (фото)
Американская кинозвезда Анджелина Джоли, которая ранее отпраздновала в стиле фильмов ужасов 13-й день рождения своей дочери Шайло, появилась на людях вместе со своей младшей биологической дочерью, десятилетней Вивьен.
Мать и дочь приятно провели время, пройдясь по магазинам в Лос-Анджелесе. Наряд 43-летней актрисы удивил ее поклонников. Это было длинное одеяние бежевого цвета с глубокими вырезами спереди и сзади, сквозь которые был виден топик чуть более светлого оттенка. Необычное платье спереди частично было собрано в складки, а по бокам свободно висело, скрывая стройную фигуру актрисы.
Издание Daily Mail восхитилось нарядом Джоли, назвав ее облик изысканным и выдержанным в греческом стиле. По мнению английских журналистов, Анджелина выглядела в нем настоящей кинозвездой и иконой стиля с головы до ног.
Однако не все пользователи соцсетей разделили это мнение. «Какая-то странная хламида», «Зачем только она это надела?», «Оно еще и изрядно помялось» — писали в комментариях к снимкам. Позже Джоли накинула сверху черное пальто.
Вивьен была в футболке и в своем любимом джинсовом комбинезоне. У нее также была милая сумочка в виде ягненка.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анджелина Джоли в День матери закупила с тремя детьми продукты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...