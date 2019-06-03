В греческой хламиде: Анджелина Джоли удивила поклонников странным нарядом (фото)

Стиль жизни

Американская кинозвезда Анджелина Джоли, которая ранее отпраздновала в стиле фильмов ужасов 13-й день рождения своей дочери Шайло, появилась на людях вместе со своей младшей биологической дочерью, десятилетней Вивьен.

Мать и дочь приятно провели время, пройдясь по магазинам в Лос-Анджелесе. Наряд 43-летней актрисы удивил ее поклонников. Это было длинное одеяние бежевого цвета с глубокими вырезами спереди и сзади, сквозь которые был виден топик чуть более светлого оттенка. Необычное платье спереди частично было собрано в складки, а по бокам свободно висело, скрывая стройную фигуру актрисы.

Издание Daily Mail восхитилось нарядом Джоли, назвав ее облик изысканным и выдержанным в греческом стиле. По мнению английских журналистов, Анджелина выглядела в нем настоящей кинозвездой и иконой стиля с головы до ног.

Однако не все пользователи соцсетей разделили это мнение. «Какая-то странная хламида», «Зачем только она это надела?», «Оно еще и изрядно помялось» — писали в комментариях к снимкам. Позже Джоли накинула сверху черное пальто.

Вивьен была в футболке и в своем любимом джинсовом комбинезоне. У нее также была милая сумочка в виде ягненка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анджелина Джоли в День матери закупила с тремя детьми продукты.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter