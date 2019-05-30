Шоу-бизнес

Брэд Питт спал в речном такси в Венеции, пока его дочь спасалась в США от «маньяка-убийцы» (фото)

После участия в кинофестивале в Каннах Брэд Питт не спешит возвращаться в США. Он перебрался из Франции в Италию. 55-летний актер посетил Венецианскую биеннале — один из самых известных форумов мирового искусства искусства. Американец также прогулялся по городу. Папарацци подметили, что компанию ему во время прогулки составила привлекательная девушка. Судя по всему речь, правда, идет не о новом увлечении. Девушка скорее всего просто проводила экскурсию для актера и его приятеля.

Как пишет Daily Mail, Питт так устал от впечатлений, что даже заснул в речном такси, которое везло его по каналам Венеции. Фото спящего актера фотографам удалось сделать с воздуха — с помощью дрона.

Между тем на другом конце мира, в Лос-Анджелесе, дочь актера Шайло спасалась от «маньяка-убийцы». Биологическому первенцу Питта и Анджелины Джоли исполнилось 13 лет. Шайло (которая предпочитает, чтобы ее считали мальчиком) официально стала тинэйджером. В честь этого события мать обеспечила ей незабываемые впечатления и повела дочку в комнату для интерактивных игр по сценарию, созданному на основе триллеров и фильмов ужасов. В шоу участвовали настоящие взрослые актеры.

По сюжету Шайло и ее друзья попадали в дом к сумасшедшему, который убивал животных и делал из них чучела. Однако, он решает сделать чучела и из людей. Подросткам надо было пройти квест и сбежать от безумца в течение 45 минут, найдя выход из четырех комнат.

После этого Шайло и ее гости съели сделанный на заказ торт и посмотрели выступление фокусника.

Анджелина и Шайло

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анджелина Джоли и Брэд Питт спорят из-за дочери-трансвестита.

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