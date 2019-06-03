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Киевляне могут бесплатно обследоваться с 4 по 7 июня: адреса
С 4 по 7 июня во всех районах столицы горожане могут проверить состояние здоровья в медпунктах, которые открыты в рамках проекта «Врач в вашем доме». Здесь бесплатно проходят экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверяют уровень глюкозы и холестерина в крови, измеряют артериальное давление, определяют индекс массы тела. По этим и другим первичным показателям судят, насколько вы здоровы.
Еженедельно пункты посещают 1200—1500 человек. А с начала работы проекта — 79 411 горожан. Диагностика покажет проблемы, на которые пациенту следует обратить внимание в первую очередь. Специалисты при необходимости проконсультируют и подскажут, где можно дополнительно обследоваться и какое лечение может принести результат. Медики также дают рекомендации, как вести здоровый образ жизни и подольше сохранить активность и жизненные силы.
Как сообщили в горгосадминистрации, пункты экпресс-диагностики на текущей неделе (обычный график приема с 11:00 до 14:00), будут открыты по адресам:
Голосеевский район (
4−7 июня — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);
Дарницкий район
4 июня — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Заслонова, 22 (центр занятости);
5 июня — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);
6 июня — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
7 июня — улица Заслонова, 22 (центр занятости);
Деснянский район
4 июня — улица Шолом-Алейхема, 18
5 июня — парк «Деснянский»;
6 июня — проспект Маяковского, 73, улица Шолом-Алейхема, 18
Днепровский район
4 июня — улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Рогозовская, 6 (амбулатория № 6), —
5 июня — переулок Лобачевского, 2 (амбулатория № 7), улица Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины),
6 июня — переулок Лобачевского, 2 (амбулатория № 7), улицы Миропольская, 13а (жэо № 404), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109);
7 июня — переулок Лобачевского, 2 (амбулатория № 7), улица Миропольская, 1 (аптека № 77);
Оболонский район
4 июня — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);
5 июня — улица Тимошенко, 16, 1-й этаж (центр оказания админуслуг),
6 июня — улица П. Панча, 7-б (центр занятости);
7 июня — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);
Печерский район
4 июня — улица Подвысоцкого, 4а,
5−7 июня — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);
Подольский район
4 июня— улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6 и 7);
5 июня — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
6 июня — улицы Волошская, 47, каб. 114, проспект Свободы, 22 (ЦПМСП № 2);
7 июня — улицы Мостицкая, 9, каб. 250, Полковая, 57, амбулатория семейной медицины № 1;
Святошинский район
5 и 7 июня — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78);
Соломенский район
4 июня — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты);
5 июня — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);
6 июня — улица Соломенская, 17, проспект Комарова, 3 (Медгородок);
7 июня — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);
Шевченковский район (прием
4 июня — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;
5 июня — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека «Фармация» № 7, ЦПМСП № 2;
6 июня — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;
7 июня — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.
«ФАКТЫ» также сообщали, что в июне киевляне могут обследоваться на передвижном флюорографе.
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