Здоровье

Киевляне могут бесплатно обследоваться с 4 по 7 июня: адреса

С 4 по 7 июня во всех районах столицы горожане могут проверить состояние здоровья в медпунктах, которые открыты в рамках проекта «Врач в вашем доме». Здесь бесплатно проходят экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверяют уровень глюкозы и холестерина в крови, измеряют артериальное давление, определяют индекс массы тела. По этим и другим первичным показателям судят, насколько вы здоровы.

Еженедельно пункты посещают 1200—1500 человек. А с начала работы проекта — 79 411 горожан. Диагностика покажет проблемы, на которые пациенту следует обратить внимание в первую очередь. Специалисты при необходимости проконсультируют и подскажут, где можно дополнительно обследоваться и какое лечение может принести результат. Медики также дают рекомендации, как вести здоровый образ жизни и подольше сохранить активность и жизненные силы.

Как сообщили в горгосадминистрации, пункты экпресс-диагностики на текущей неделе (обычный график приема с 11:00 до 14:00), будут открыты по адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

4−7 июня — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

4 июня — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Заслонова, 22 (центр занятости);

5 июня — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

6 июня — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

7 июня — улица Заслонова, 22 (центр занятости);

Деснянский район

4 июня — улица Шолом-Алейхема, 18

5 июня — парк «Деснянский»;

6 июня — проспект Маяковского, 73, улица Шолом-Алейхема, 18

Днепровский район

4 июня — улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Рогозовская, 6 (амбулатория № 6), — 10:00—13:00 — улица Миропольская, 1 (аптека № 77), бульвар Перова, 15 (аптека № 79),

5 июня — переулок Лобачевского, 2 (амбулатория № 7), улица Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины), 14:00—16:00 — Пожарского, 8а (жэо № 402);

6 июня — переулок Лобачевского, 2 (амбулатория № 7), улицы Миропольская, 13а (жэо № 404), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109);

7 июня — переулок Лобачевского, 2 (амбулатория № 7), улица Миропольская, 1 (аптека № 77);

Оболонский район

4 июня — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);

5 июня — улица Тимошенко, 16, 1-й этаж (центр оказания админуслуг),

6 июня — улица П. Панча, 7-б (центр занятости);

7 июня — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);

Печерский район

4 июня — улица Подвысоцкого, 4а,

5−7 июня — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);

Подольский район

4 июня— улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6 и 7);

5 июня — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

6 июня — улицы Волошская, 47, каб. 114, проспект Свободы, 22 (ЦПМСП № 2);

7 июня — улицы Мостицкая, 9, каб. 250, Полковая, 57, амбулатория семейной медицины № 1;

Святошинский район

5 и 7 июня — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

4 июня — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты);

5 июня — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);

6 июня — улица Соломенская, 17, проспект Комарова, 3 (Медгородок);

7 июня — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

4 июня — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

5 июня — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека «Фармация» № 7, ЦПМСП № 2;

6 июня — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

7 июня — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в июне киевляне могут обследоваться на передвижном флюорографе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter