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УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионов (видео)
Европейский футбольный союз (УЕФА) признал гол нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота английского «Манчестер Юнайтед» на стадии группового этапа лучшим в сезоне-2018/2019.
Звездный португалец отличлся в домашнем для «Ювентуса» поединке, пробив слету после блестящего заброса с центра поля от Леонардо Бонуччи. Этот гол позволил подопечным Массимилиано Аллегри открыть счет в матче, вот только выиграть его «Старая Синьора» не смогла — в последние пять минут Мата сравнял счет, а на исходе 90 минут игры в свои ворота забил автор изумительного голевого паса Бонуччи.
1:0. pic.twitter.com/l5GIrwJzuH— Hey (@sizifar) 7 ноября 2018 г.
Результативный удар Роналду признается лучшим в сезоне в Лиге чемпионов второй год подряд. В прошлый раз почетную награду получил гол португальца, тогда еще выступавшего за мадридский «Реал», через себя в ворота… «Ювентуса» в четвертьфинале турнира.
Добавим, что лучшим бомбардиром турнира стал многолетний соперник Криштиану за индивидуальные награды форвард «Барселоны» Лионель Месси, в активе которого 12 мячей. Сам португалец отличился шесть раз в нынешнем сезоне самого престижного клубного турнира Европы.
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