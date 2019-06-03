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Спорт

УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионов (видео)

16:12 3 июня 2019 56
УЕФА назвал лучший гол сезона в Лиге чемпионов (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Европейский футбольный союз (УЕФА) признал гол нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота английского «Манчестер Юнайтед» на стадии группового этапа лучшим в сезоне-2018/2019.

Звездный португалец отличлся в домашнем для «Ювентуса» поединке, пробив слету после блестящего заброса с центра поля от Леонардо Бонуччи. Этот гол позволил подопечным Массимилиано Аллегри открыть счет в матче, вот только выиграть его «Старая Синьора» не смогла — в последние пять минут Мата сравнял счет, а на исходе 90 минут игры в свои ворота забил автор изумительного голевого паса Бонуччи.

Результативный удар Роналду признается лучшим в сезоне в Лиге чемпионов второй год подряд. В прошлый раз почетную награду получил гол португальца, тогда еще выступавшего за мадридский «Реал», через себя в ворота… «Ювентуса» в четвертьфинале турнира.

Добавим, что лучшим бомбардиром турнира стал многолетний соперник Криштиану за индивидуальные награды форвард «Барселоны» Лионель Месси, в активе которого 12 мячей. Сам португалец отличился шесть раз в нынешнем сезоне самого престижного клубного турнира Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» снял проклятие Клоппа и шестой раз добыл Кубок чемпионов.

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