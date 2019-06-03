Здоровье

Где в Киеве в июне можно бесплатно сделать флюорографию: названы адреса

В июне 2019 года киевляне смогут проверить легкие на мобильном оборудовании, которое работает с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00). Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, после обследования пациенты могут получить квалифицированную консультацию фтизиатра и справку с результатами проверки легких.

При выявлении патологии во время таких обследований врачи назначают пациенту дополнительное обследование в профильном медучреждении города. Медики утверждают, что своевременная диагностика важна при системном лечении туберкулеза и является одним из критериев успешного предупреждения распространения заболевания.

Июньский график дежурства мобильного флюорографа:

12 июня — улица Рогозовская, 6 (Днепровский район) — амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 4;

— улица Рогозовская, 6 (Днепровский район) — амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 4; 13, 27 июня — улица Автозаводская, 68 (Подольский район) — Киевский городской противотуберкулезный диспансер (КГПТД) № 1;

— улица Автозаводская, 68 (Подольский район) — Киевский городской противотуберкулезный диспансер (КГПТД) № 1; 14 июня — улица Здолбуновская, 3б (Дарницкий район) — амбулатория № 1 ЦПМСП № 2;

— улица Здолбуновская, 3б (Дарницкий район) — амбулатория № 1 ЦПМСП № 2; 19 июня — улица Курнатовского, 7а (Днепровский район) — управление соцзащиты населения;

— улица Курнатовского, 7а (Днепровский район) — управление соцзащиты населения; 26 июня — улица Срибнокильская, 14б (Дарницкий район) — амбулатория ЦПМСП.

Как ранее писали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун сообщила, что может заменить флюорографию.

Также «ФАКТЫ» опубликовали адреса, где киевляне могут бесплатно обследоваться с 4 по 7 июня.

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