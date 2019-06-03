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У Зеленского рассказали, зачем Пинчук приезжал в Администрацию президента
В Администрации президента Зеленского объяснили причину визита олигарха Виктора Пинчука в Администрацию 31 мая, которая получила широкий резонанс в СМИ.
По словам новоназначенного пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, бизнесмен сопровождал своего тестя, Леонида Кучму.
«Пинчук приезжал в Администрацию президента с Кучмой, встречался с Зеленским, чтобы обговорить должность, на которую он его сегодня представил» — сказала на брифинге пресс-секретарь президента
Напомним, 3 июня Зеленский провел свой первый брифинг для представителя СМИ. На нем он сообщил о решении назначить Леонида Кучму представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске.
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