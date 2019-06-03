- 18:19 Украина – Панама: онлайн-трансляция матча плей-офф чемпионата мира
- 18:15 У тех, кто не опустит руки, откроется второе дыхание: гороскоп на июнь от известного астролога
- 18:12 В Тернополе чиновник и помощник депутата устроили драку посреди проезжей части: детали и видео инцидента
- 18:05 Из-за аварий на сетях в восьми районах Киева отключили воду: адреса
- 17:59 Кернес должен стать арбитром: у Зеленского отреагировали на снос памятника Жукову в Харькове
- 17:55 Украина – Панама: где смотреть онлайн матч плей-офф ЧМ-2019 в Польше
- 17:47 «Ни разу такого жесткого отношения не было»: компания МАУ попала в скандал из-за музыканта
- 17:37 Россияне перемолотили все: Герой Украины Игорь Гордийчук раскрыл страшную правду об Иловайске
- 17:17 Стало известно, кто будет заниматься вопросом освобождения заложников на переговорах в Минске
- 17:05 Где в Киеве в июне можно бесплатно сделать флюорографию: названы адреса
- 17:01 Зеленский встретится с генсеком НАТО: что об этом известно
- 16:49 Size+: Лолита ошарашила неожиданным видео в купальнике
В Тернополе чиновник и помощник депутата устроили драку посреди проезжей части: детали и видео инцидента
В Тернополе на автодороге произошла аварийная ситуация, которая закончилась дракой и повреждением автомобиля. Пострадавшим оказался заместитель председателя Збаражской РГА Юрий Головатюк. Он сообщил в полицию о закрытой черепно-мозговой травме, сотрясении мозга и ушибе носа. Удары чиновнику нанес ветеран АТО и помощник одного из депутатов облсовета Алексей Воронцов. Нпомним, под Киевом депутат Яготинского горсовета спровоцировал смертельное ДТП.
Как пишет в Facebook «Політичний Збараж», конфликт возник на проезжей части дороги, по предварительной информации, из-за нарушения правил дорожного движения.
Как оказалось, пострадавший — заместитель председателя РГА, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, создал аварийную ситуацию. Он, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил Mercedes Vito который ехал по центральной дороге.
В ответ бывший АТОшник-водитель Mercedes вышел из машины и несколько раз через открытое окно ударил в лицо нарушителя. Последний также не удержался и ключом повредил стекло автомобиля «оппонента».
Чиновник Головатюк уверен, что не создавал на дороге никаких аварийных ситуаций, написал в соцсети пост и опубликовал фото с травмой на лице.
В то же время, со слов Воронцова местным СМИ стало известно, что его оппонент ругался матом и даже угрожал ему.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП в Ровенской области, которое произошло из-за нарушения правил дорожного движения. Из-за превышения скорости и нарушения ППД в Днепре погибла семья с ребенком.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...