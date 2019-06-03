Происшествия

В Тернополе чиновник и помощник депутата устроили драку посреди проезжей части: детали и видео инцидента

В Тернополе на автодороге произошла аварийная ситуация, которая закончилась дракой и повреждением автомобиля. Пострадавшим оказался заместитель председателя Збаражской РГА Юрий Головатюк. Он сообщил в полицию о закрытой черепно-мозговой травме, сотрясении мозга и ушибе носа. Удары чиновнику нанес ветеран АТО и помощник одного из депутатов облсовета Алексей Воронцов. Нпомним, под Киевом депутат Яготинского горсовета спровоцировал смертельное ДТП.

Как пишет в Facebook «Політичний Збараж», конфликт возник на проезжей части дороги, по предварительной информации, из-за нарушения правил дорожного движения.

Как оказалось, пострадавший — заместитель председателя РГА, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, создал аварийную ситуацию. Он, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил Mercedes Vito который ехал по центральной дороге.

В ответ бывший АТОшник-водитель Mercedes вышел из машины и несколько раз через открытое окно ударил в лицо нарушителя. Последний также не удержался и ключом повредил стекло автомобиля «оппонента».

Чиновник Головатюк уверен, что не создавал на дороге никаких аварийных ситуаций, написал в соцсети пост и опубликовал фото с травмой на лице.

В то же время, со слов Воронцова местным СМИ стало известно, что его оппонент ругался матом и даже угрожал ему.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП в Ровенской области, которое произошло из-за нарушения правил дорожного движения. Из-за превышения скорости и нарушения ППД в Днепре погибла семья с ребенком.

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