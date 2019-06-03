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Машины по окна в воде: в сети показали фото и видео жуткого ливня на Буковине
Сильный ливень, который прошел на Буковине 3 июня, привел к затоплению дорог и подворий. Местные жители пишут в соцсетях, что ливень накрыл Новоднестровск около 14:30.
Фото подтверждают масштабные последствия удара стихии. Очевидно, что ливнестоки в городе не справляются с мощными потоками воды.
На одном из опубликованных видео на глазах тонет припаркованный на обочине легковой автомобиль.
Ранее синоптик Наталья Диденко призвала украинцев очень внимательно следите за прогнозами погоды во избежание повторения трагедии на музыкальном фестивале в Днепропетровской области, где сильный ветер привел к человеческим жертвам.
Также «ФАКТЫ» писали о смертельном ударе молнии на Херсонщине.
Фото BukNews и Facebook
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