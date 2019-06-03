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В России заговорили о встрече Путина с Зеленским: названа возможная дата
Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин могут встретиться в Минске 21 июня. Напомним, 4 и 5 июня президент Зеленский совершит свой первый зарубежный визит. В качестве главы государства он посетит Брюссель.
Как сообщает Telegram-канал «Незыгарь», который считается близким к российским спецслужбам, Зеленский и Путин могут обменяться рукопожатием во время «Европейских игр-2019» в Беларуси.
Сообщается, что в мероприятии на национальном стадионе «Динамо» в Минске примет участие все высшее руководство России. Приглашение посетить церемонию открытия игр направлены лидерам всех стран Европы, в том числе и Украины.
«Зеленский с Путином могут встретиться в Минске и обменяться рукопожатием. Приглашение посетить Европейские игры направлено всем, в том числе и Украине. Будет все высшее руководство России. Перед началом церемонии состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства», — говорится в сообщении.
Европейские игры, или Европиада — региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европы. Они проходят раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов. С 21 июня по 30 июня Игры пройдут в Беларуси.
Официального подтверждения о посещении мероприятия от Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не поступало.
Отметим, Путин не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Зеленского пригласили в Канаду на конференцию по вопросам Украины. Затем должна состояться поездка в Германию. Также в ближайшее время состоятся переговоры с французской стороной.
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