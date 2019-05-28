Стало известно, в какую страну первым делом может полететь Зеленский

Политика

Одной из первых стран, куда поедет с визитом Владимир Зеленский, станет Германия. Об этом договорился замглавы Администрации президента Вадим Пристайко, побывав 27 мая в Берлине.

По словам Пристайко, дата для поездки Зеленского в Германию пока еще не согласована, график все еще дорабатывается. Об этом сообщает Укринформ.

Темой для переговоров Зеленского в Германии станут Минские соглашения и их перезапуск. Предварительно Пристайко обсудил эту тему с советником Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам.

Также в ближайшее время должны состояться переговоры с французской стороной. А вот встречи в Нормандском формате пока не планируются. По мнению замглавы АП, такая встреча на высшем уровне целесообразна, когда есть готовые достижения, а не только для того, «чтобы что-то перезапустить».

Напомним, ранее стало известно, что Зеленского пригласили приехать в Канаду на конференцию по вопросам Украины. Пока в администрации президента еще не опеределились, куда глава государства нанесет свой первый зарубежный визит. Представители АП говорят, что от дипломатов поступило несколько предложений.

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