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У Зеленского наметился зарубежный визит: куда пригласили президента
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили нанести визит в Канаду. Зеленского ждут в Оттаве 2 июля. В этот день премьер Канады проводит конференцию о поддержке реформ в Украине.
Ранее в день инаугурации Зеленский уже встречался с канадской делегацией во главе с министром обороны Харджитом Саджаном.
«Приглашение передано… Наш премьер надеется на присутствие (на конференции) как президента Украины, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет происходить избирательная кампания», — отметил посол Канады Роман Ващук в интервью Радио Свобода.
Напомним, в администрации Зеленского пока не решили, куда президент осуществит свой первый зарубежный визит.
В дипломатической практике первый после инаугурации визит имеет большое значение — тем самым новоизбранный глава государства символически показывает, на поддержку какого союзника рассчитывает. Так, например, Порошенко после избрания президентом свой первый визит в новом статусе нанес в Польшу. Виктор Янукович в 2010 году решил сначала посетить Брюссель, а затем Москву. У Виктора Ющенко зарубежные поездки начались с Москвы, затем были Страсбург и другие европейские города.
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