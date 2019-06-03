В Ивано-Франковской области застрелился известный бизнесмен

Происшествия

В Коломые на Прикарпатье стало известно о гибели местного бизнесмена Тараса Марьянского. Полиция рассматривает случившееся как самоубийство. Об этом местному ресурсу Вільне. ІНФО сообщил начальник отдела полиции Остап Билейчук.

По его словам, инцидент произошел 3 июня около 11:00 в доме матери погибшего.

«Такой случай зарегистрирован. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет, было ли это самоубийство или нет», — заявил полицейский.

Тарас Марьянский был президентом строительной компании «Столица», на выборах 2014 года баллотировался в Раду. На момент гибели являлся учредителем или руководителем ЧП «Строительная компания Столица-Закарпатье», ООО «Инфратон», компаний «МГД-Траст» и «Надия Коломыи».

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о загадочном самоубийстве в Коломые мецената Михаила Петрива, который якобы перед смертью застрелил жену



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