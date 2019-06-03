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Происшествия

Пуля прошила салон насквозь: авто капеллана попало под обстрел на Донбассе (фото)

21:29 3 июня 2019 73
Повреждения
Инф. «ФАКТОВ»

Военные 95 ОМБР «Холодный Яр» показали последствия «привета», который получили на днях военные. Автомобиль капеллана подразделения Александра Петрушкевича попал под обстрел. Установлено, что боевики вели огонь из стрелкового оружия, а также из автоматического миномета «Волошка».Напомним, ранее боевики «ЛНР» опозорились с фейковым видео об уничтожении техники ВСУ на Донбассе

Вражеская пуля разбила стекло у пассажирского сидения и вылетела с другой стороны, полностью выбив стекло у водительского сидения.

К счастью, автомобиль во время обстрела был припаркован, а в его салоне никого не было.

Капеллан, который чудом не пострадал, на своей странице в соцсети написал, что таким образом «все увидели Божью славу и присутствие в нашей жизни».

«Если мы молимся и доверяем Богу, он отвечает на наши молитвы и просьбы», — написал священник в соцсети.

Напомним, в ночь на 3 июня на Донбассе трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим Владимирович, а в мае на передовой отдали свои жизни 8 украинских военных.

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