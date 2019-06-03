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На Донбассе погиб украинский десантник: названо имя героя
В ночь на 3 июня на Донбассе трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим Владимирович. Об этом в Facebook сообщило Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
Погибший десантник был родом из Запорожья, дома остались жена, дочь и сын.
«Мы потеряли человека, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином. Светлая память о настоящем Герое-защитнике навсегда останется в наших сердцах. Командование десантно-штурмовой войск ВС Украины и военной части выражают соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с Вами», — пишут побратимы.
Как сообщали «ФАКТЫ», 2 июня скончался бывший боец полка «Азов» замкомандира по применению артиллерии Игорь Прозапас. В мае на Донбассе погибли 8 защитников Украины.
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