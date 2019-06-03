Смерть ребенка от рук полицейских: мама показала последнее фото 5-летнего Кирилла

Происшествия

В сети появилось последнее фото пятилетнего Кирилла Тлявова, ставшего жертвой пули полицейских в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Его опубликовала мама мальчика Татьяна.

Фото мальчика

Она также поблагодарила всех, кто поддерживал семью с момента случившегося с ее сыном.

В настоящее время под зданием МВД начали приносить лампадки и свечи, чтобы призвать к ответу стрелявших полицейских.

Напомним, суд по избранию меры пресечения двум патрульным, которых подозревают в пьяной стрельбе в городе, назначен на вторник, 4 июня.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter