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Происшествия

Смерть ребенка от рук полицейских: мама показала последнее фото 5-летнего Кирилла

21:53 3 июня 2019 28
Кирилл Тлявов
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось последнее фото пятилетнего Кирилла Тлявова, ставшего жертвой пули полицейских в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Его опубликовала мама мальчика Татьяна.

Фото мальчика

Она также поблагодарила всех, кто поддерживал семью с момента случившегося с ее сыном.

В настоящее время под зданием МВД начали приносить лампадки и свечи, чтобы призвать к ответу стрелявших полицейских.

Напомним, суд по избранию меры пресечения двум патрульным, которых подозревают в пьяной стрельбе в городе, назначен на вторник, 4 июня.

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