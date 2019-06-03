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Смерть ребенка от рук полицейских: мама показала последнее фото 5-летнего Кирилла
В сети появилось последнее фото пятилетнего Кирилла Тлявова, ставшего жертвой пули полицейских в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Его опубликовала мама мальчика Татьяна.
Фото мальчика
Она также поблагодарила всех, кто поддерживал семью с момента случившегося с ее сыном.
В настоящее время под зданием МВД начали приносить лампадки и свечи, чтобы призвать к ответу стрелявших полицейских.
Напомним, суд по избранию меры пресечения двум патрульным, которых подозревают в пьяной стрельбе в городе, назначен на вторник, 4 июня.
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