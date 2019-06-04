Дуда пригласит Зеленского в Варшаву: назван официальный повод для визита

Украина

Президент Польши Анджей Дуда намерен пригласить президента Владимира Зеленского на мероприятия, посвященные 80 годовщине начала Второй мировой войны. Такое же приглашение получит президент США Дональд Трамп. Об этом передает Польское радио.

При этом агентство со ссылкой на представителя президента Польши Блажея Спихальского пишет, что Дуда встретится с Зеленским 4 июня в Брюсселе.

«Господин президент Дуда повторно пригласит президента Украины на торжества, связанные с началом Второй мировой войны. Приглашение на это событие было отправлено еще господину президенту Порошенко, следовательно завтра действительно будет такая возможность, чтобы индивидуально, непосредственно пригласить уже господина Зеленского», — сказал Спихальский.

Он заявил, что мероприятия пройдут 1 сентября в Варшаве.

Также Спихальский добавил, что на торжества будет также приглашен президент США Дональд Трамп.

По словам представителя Дуды, первая встреча глав Украины и Польши состоится сегодня, 4 июня в Брюсселе, в представительстве Польши при ЕС.

Напомним, что шестой президент Украины Владимир Зеленский свой первый зарубежный визит после официального вступления в должность совершит в Брюссель. Приглашение Зеленскому передали во вторник на встрече с главой Администрации президента генеральный директор Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльсон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майер-Хартинг. Во время визита Зеленский встретится с руководителями ЕС, в частности, с главой Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин могут встретиться в Минске 21 июня. По информации российских СМИ, Зеленский и Путин могут обменяться рукопожатием во время «Европейских игр-2019» в Беларуси. В мероприятии на национальном стадионе «Динамо» в Минске примет участие все высшее руководство России. Приглашение посетить церемонию открытия игр направлены лидерам всех стран Европы, в том числе и Украины.

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