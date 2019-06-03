Королева Елизавета II встретила Трампа и его жену в Букингемском дворце (фото, видео)

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Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию. В Лондоне президента США сопровождают не только его супруга Мелания, но и прочие члены его семьи. Так, его дочери Иванка и Тиффани прибыли в Великобританию накануне. Они присоединились к отцу и мачехе в середине дня.

Самолет президента США приземлился в лондонском аэропорту Станстед, откуда мистер и миссис Трамп отправились на вертолете в расположенную в центре столицы резиденцию американского посла, где они будут жить в ближайшие три дня. Предыдущие президенты США Барак Обама и Билл Клинтон останавливались в Букингемском дворце, но сейчас это невозможно из-за ремонта, который там проводится.

После небольшого отдыха супруги отправились на встречу с королевой Елизаветой II в Букингемский дворец, куда они прибыли по воздуху, приземлившись в дворцовом саду. Президента США в ходе официальной церемонии в дворцовом саду помимо королевы приветствовали также ее старший сын и наследник принц Чарльз, его жена Камилла. В честь американских гостей был дан артиллерийский салют. Затем королева, Чарльз, Камилла и принц Гарри в частном порядке пообедали с членами семьи Трампа, и пригласили их осмотреть выставку предметов из королевской коллекции, имеющих историческое значение для США.

Мелания Трамп вышла из самолета в темно-синем костюме, а также блузе от Burberry стоимостью 820 долларов с принтом, изображающим военные медали. Во дворец она прибыла, переодевшись в элегантное белое платье и шляпку с синей отделкой. Здороваясь с королевой, первая леди США обошлась без реверенса, просто пожав ей руку по примеру супруга.

Как сообщает Daily Mail, королева приветствовала пару, одетая в пальто от Stewart Parvin нефритового цвета, украшенном брошью с изумрудами, бриллиантами и жемчугом. Монархиня подобрала соответствующую шляпу и шелковое платье, в которого сочетались оттенки серого, зеленого и розового. Герцогиня Корнуольская Камилла выбрала, как и Мелания, белый цвет — платье от Anna Valentine и шляпу Philip Treacy. В белом была и дочь Трампа Иванка, которая приехала во дворец заранее и наблюдала за прибытием отца из окна.

фото Getty

Иванка Трамп

Это уже вторая встреча американского президента с британской королевой. В июле прошлого года она принимала его в Виндзоре. Причем тогда Трамп грубо нарушил этикет. Когда они вместе проходили мимо строя гвардейцев, он шел впереди Ее Величества. Многих британцев возмутило такое неуважительное поведение американца, которое они называли «смертельным оскорблением».

Позже Дональд и Мелания в сопровождении среднего сына королевы принца Эндрю отправятся в Вестминстерское аббатство, где возложат венок на могилу Неизвестного солдата. А затем отправятся на чаепитие к Чарльзу с Камиллой в их лондонскую резиденцию Кларенс-хаус.

Вечером во дворце состоится банкет, на котором будут присутствовать почти все члены королевской семьи, кроме американки Меган Маркл. Герцогиня Сассекская осталась дома под предлогом ухода за новорожденным сыном. Однако, известно, что в прошлом, еще до замужества с принцем Гарри, актриса весьма нелестно отзывалась о Трампе, называя его «женоненавистником» и «сеятелем раздора», и критикуя его политику. А тот, узнав об этом, назвал ее на днях «противной».

Во второй день визита, 4 июня, Дональд Трамп встретится с уходящим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а 5 июня они вместе отправятся на южный берег Англии, в Портсмут, где вместе с прочими европейскими лидерами примут участие в церемониях по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии.

Визит Трампа обойдется принимающей стороне в сумму свыше 50 миллионов долларов (главным образом эта сумма будет потрачена на обеспечение безопасности гостей) и, как ожидается, станет самым дорогим в истории.

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