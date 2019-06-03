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Все в белом: Кейт Миддлтон, Мелания Трамп, Камилла и королева Елизавета на банкете в честь визита президента США (фото)
Вечером 3 июня, в первый день государственного визита в Великобританию Дональда Трампа, в честь президента США и его супруги в Букингемском дворце был дан банкет. Его подготовку контролировала лично королева Елизавета.
Приглашены были около 170 гостей, в том числе представители королевской фамилии и члены семьи Трампа — его жена Мелания и четверо взрослых детей американского лидера от двух его первых браков: Иванка (с мужем Джаредом Кушнером), разведенный Дональд-младший, Эрик (с женой Ларой) и незамужняя Тиффани. Не присутствовал лишь 13-летний Бэррон — сын Дональда от Мелании, которая является его третьей женой.
В первый день визита президента среди дам особенно был актуален белый цвет. Ранее днем в Букингемском дворце щеголяли в белых нарядах Мелания и жена принца Чарльза Камилла, а также Иванка Трамп. Вечером практически все дамы также были в туалетах этого цвета.
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон блистала в белом вечернем платье от Alexander McQueen. Голову герцогини Кембриджской венчала ее любимая диадема «Любовный узел» с бриллиантами и жемчугом, которую ранее носила ныне покойная свекровь Кейт — принцесса Диана. Миддлтон также надела великолепные серьги с бриллиантами и сапфирами, которые некогда принадлежали королеве-матери Елизавете — прабабушке принца Уильяма. Поверх платья Кэтрин красовалась лента дама Великого Креста. Этот сан ей недавно пожаловала Елизавета II.
Жена принца Чарльза Камилла, герцогиня Корнуольская и первая леди США Мелания Трамп снова облачились в белое: первая в наряд от Bruce Oldfield, вторая — от Dior. В белом, расшитом кристаллами платье от Анджелы Келли была на этот раз и сама королева Елизавета. На голове ее была диадема с рубинами и бриллиантами, а на шее — аналогичное колье.
Фото Getty
Жена принца Гарри Меган Маркл, которая 6 мая родила первенца, не присутствовала под предлогом исполнения материнских обязанностей. Бывшая американская актриса, как известно, недолюбливает Трампа. Принц Гарри, который приветствовал Трампа днем, на банкет не явился. Отсутствовал и муж королевы принц Филипп.
На стол для каждого гостя было выставлено шесть бокалов — для шампанского, красного вина, белого вина, портвейна, десертного вина и воды. Несмотря на то, что в подвалах дворца хранится 25 тысяч бутылок, за алкоголь, подаваемый во время банкета, оплатит британское правительство.
Бокалы и стулья должны находиться на одинаковом расстоянии от края стола. Строго регламентировано и расстояние между тарелками — точно 18 дюймов (45,7 сантиметров).
На стуле принца Чарльза по распоряжению Ее Величества была положена специальная подушка, так как 70-летний наследник престола мучается от болей в спине.
Королева и президент выступили каждый со своей речью. Трамп назвал Елизавету «великой, великой женщиной» и поблагодарил ее за гостеприимство. После чего были сыграны национальные гимны.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», королева Елизавета II устроила Трампу и его жене торжественная встречу в Букингемском дворце.
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