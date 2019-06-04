Заманивают украинцев: еще одна страна ЕС вдвое увеличила рабочую квоту для «заробитчан»

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Чешское правительство удвоило годовую квоту на прием украинских работников с 19 600 до 40 тысяч человек. Об этом 3 июня заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, сообщает Radio Praha.

«Речь идет об удвоении количества разрешений на работу, которые выдаются»,— сказал он.

На заседании правительства было одобрено выдвинутое МИД предложение о повышении количества заявлений, которые принимает консульство Чешской Республики во Львове в рамках особого режима для квалифицированных рабочих из Украины. Также был принят «Особый порядок для украинских работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности».

Ранее МИД Чехии уже указывало в документах, представленных правительству, что объемы разрешений на работу, предоставляемых в рамках режима «Проект Украина» недостаточны, а срок ожидания подачи документов на «рабочую карту» превышает 80 дней, поэтому около 20% украинцев отказываются от намерения поехать на работу в Чехию. По данным Экономической палаты, срок ожидания в консульстве Чехии во Львове составляет 105 дней.

По данным Минтруда Чехии, на конец 2018 года в Чехии было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех иностранцев, работающих в республике.

Напомним, что в в 2017 году Чехия депортировала более 1000 граждан Украины, которые незаконно работали в стране с польскими разрешениями на работу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале года Чехия увеличивает количество рабочих мест для специалистов из стран, не входящих в Евросоюз. По данным Экономической палаты Чехии, 97 процентов чешских фирм ищут работников из Украины. Более того: правительство Чешской Республики запустило специальную программу «Режим Украина». Заявление на участие в ней подали более 300 чешских фирм. Цель программы — ускорить процесс урегулирования формальностей для украинцев, заинтересованных в работе на чешских предприятиях.

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