Обнаженные модели устроили акцию в защиту сосков возле офиса Facebook (фото)

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В воскресенье утром американский фотограф Спенсер Туник устроил флешмоб в центре Нью-Йорка, участие в котором приняли десятки обнаженных моделей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

В ходе акции обнаженные девушки и молодые люди легли на площади возле офиса Facebook на Манхэттене, держа в руках картинки с мужскими сосками. Акция, как выяснилось, была посвящена запрету Facebook и Instagram демонстрировать эти части тела в соцсетях.

При этом никаких публикаций мужских сосков это правило не касается, также допускается нагота в изображениях картин и скульптур.

Фотографии сосков, которые держали в руках участницы акции, предоставили художник и фотограф Андрес Серрано, барабанщик группы Red Hot Chili Peppers Чед Смит, художник Пол Мпаги Сепуя и сам Туник. Эти снимки Туник назвал «пожертвованными сосками».

Также Туник организовал фотосессию в сотрудничестве с американской Национальной коалицией против цензуры в рамках кампании #WeTheNipple («Мы — соски»). Мероприятие призвано привлечь внимание к проблеме художников и фотографов, которые не могут публиковать свои работы в соцсетях, если на них присутствует обнаженное тело.

Издание напоминает, что в прошлом году в Испании в Культурном центре Оскара Нимейера прошла выставка Спенсера Туника «Обнаженные» — первая ретроспектива работ скандального американского фотохудожника в стране. Туник занимается этим видом творчества с 1992 года — на его счету около сотни перформансов, собирающих десятки, а иногда и тысячи добровольцев, готовых раздеться для снимков. Самая большая фотосессия состоялась в 2007 году в Мехико: ему позировали 18 тысяч человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году на Неделе моды в Лос-Анджелесе на моделях не было ничего, кроме наклеенных на тела полосок скотча.

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