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Насильно запихнули в рот: в РФ догхантершу накормили собственной отравой
26-летняя жительница российского Санкт-Петербурга по имени Анастасия решила заняться расправой с бродячими собаками. Целую неделю девушка разбрасывала близ метро «Спасская» приманку с отравой, сообщает eg.ru со ссылкой на сообщение в социальной сети.
В результате такой деятельности погибли несколько домашних собак, подобравших смертоносное угощение во время прогулки с хозяевами. Один из владельцев, которому пришлось похоронить питомца, выследил догхантершу. Прямо на его глазах девушка разбрасывала куски отравленного мяса в том месте, где он привык гулять со своим псом.
Разъяренный мужчина подошел и осыпал Анастасию ругательствами. Затем он выхватил у нее приманку и затолкал ей в рот.
Собаковод скрылся с места происшествия, а девушке пришлось обращаться за помощью к врачам. Медики спасли Анастасию, сделав ей промывание желудка. В данный момент догхантерша лежит в больнице. Источник сообщает, что дама боится заявлять в полицию на своего обидчика, поскольку, в свою очередь, боится наказания за живодерство.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», самый известный догхантер Украины Алексей Святогор был жестоко избит зимой в Киеве. На мужчину напали неизвестные возле метро «Лукьяновская». Святогора ударили чем-то тяжелым по голове и продолжили избивать уже лежачего, предположительно используя кастет. Кроме того, напавшие разбили ноутбук Святогора.
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