Погода на Васильковый день: Украину накроют грозовые дожди

Украина

Во вторник, 4 июня, в Украине пройдут дожди с грозами, температурный столбик будет подниматься до +29°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

При этом на востоке страны будет практически без осадков, температура ночью до +18°, днем до +29°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +29°.

На западе Украины ожидаются грозы. Температура ночью до +14°, днем до +27°.

В северных областях местами пройдут дожди с грозами, температура ночью до +16°, днем до +27°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +16°, днем до +27°.

«Май стал июнем и поэтому в погоде особо ничего не изменилось. Дожди и грозы, жара, бабочки и комары. Локально сильные ливни или солнце»,— написала на своей страничке в соцсетях синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, существенные осадки 4 июня маловероятны лишь в Крыму.

Напомним, что 4 июня в народе было принято отмечать день Василиска или Васильковый день. Василиск — мифическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи. Люди верили, что они могут убивать взглядом, поэтому пытались их максимально избежать и задобрить. Существовало поверье, что Василиск может появиться из яйца, поэтому все яйца 4 июня обязательно варили вкрутую.

У девушек был обычай в день Василиска: плести венок из березовых веток и бросать в реку. Если утонул — ждать несчастья, а если остался на плаву — ожидал какой-то приятный сюрприз.

Сегодня, 4 июня, нельзя:

Работать на земле. Работа в поле, огороде, саду запрещена. Считается, что все, что посажено сегодня, не проростет, а остальные виды работ пойдут не на пользу овощам, зерновым культурам и другим растениям. К тому же, согласно поверьям, это может принести болезни и серьезные проблемы со здоровьем.

Ныть и жаловаться. Нельзя не согласиться с тем, что иногда очень помогает — выплеснуть свои эмоции, обнажить душу и высказать все обиды близкому человеку. Мы все люди, нам часто нужно сочувствие, поддержка и чувство, что мы не одиноки. Но в этот день постарайся быть более оптимистичной. Резонные замечания будут уместны, а вот жалобы и капризы сделают только хуже.

Хвастаться. 4 июня нельзя показывать свое превосходство над другими и хвастаться. И вообще, что ты хочешь добиться хвастовством? Зависти? Злости? Да, важно уметь замечать свои сильные стороны, но делать это тогда, когда уместно, и без излишнего хвастовства. А хвастаться чем-то материальным вообще дурная затея.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», температура воды в Днепре возле Киева составит +20+21 градус, на черноморском побережье, в Ялте, Одессе она будет выше — до +20+22 градусов. Немного больше море прогреется на Азове: в районе Геническа, Бердянска температура воды составит +24+26 градусов.

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