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Facebook впервые в истории назначила менеджера по публичной политике для Украины
Международная корпорация Facebook официально назначила менеджера по вопросам публичной политики по Украине. Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин в Facebook.
По его словам, должность заняла Екатерина Крук.
«Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала её на должность PolicyManager по Украине, с расположением в Варшаве. Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет», — написал замминистра.
Чиновник считает, что Екатерина Крук — известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер на всех актуальных конференциях по дезинформации последних лет, принципиальный и честный человек.
«Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится. Со своей стороны желаем успехов, сил и вдохновения и обещаем поддержать во всех делах, которые будут делаться в интересах Украины. Особенно в тяжелые времена неопределенности для социальных сетей», — написал замминистра.
Ранее в Facebook не было менеджера по вопросам публичной политики по Украине. Назначение было анонсировано в октябре 2018 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Facebook удалил почти сто аккаунтов, распространявших российские фейки об Украине.
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