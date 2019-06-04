Украина

Facebook впервые в истории назначила менеджера по публичной политике для Украины

Международная корпорация Facebook официально назначила менеджера по вопросам публичной политики по Украине. Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин в Facebook.

По его словам, должность заняла Екатерина Крук.

«Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала её на должность PolicyManager по Украине, с расположением в Варшаве. Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет», — написал замминистра.

Чиновник считает, что Екатерина Крук — известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер на всех актуальных конференциях по дезинформации последних лет, принципиальный и честный человек.

«Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится. Со своей стороны желаем успехов, сил и вдохновения и обещаем поддержать во всех делах, которые будут делаться в интересах Украины. Особенно в тяжелые времена неопределенности для социальных сетей», — написал замминистра.

Ранее в Facebook не было менеджера по вопросам публичной политики по Украине. Назначение было анонсировано в октябре 2018 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Facebook удалил почти сто аккаунтов, распространявших российские фейки об Украине.

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