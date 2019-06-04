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Под Киевом автомобиль патрульной полиции сбил ребенка на пешеходном переходе (видео)
В Борисполе Киевской области автомобиль патрульной полиции сбил ребенка на пешеходном переходе. Вопиющий случай произошел на улице Шевченко. Это следует из видео, опубликованного в группе Police Control Ukraine в Facebook.
Судя по времени на видео, инцидент произошел 19 апреля. На записи видно как мальчик переходит дорогу с самокатом в руках по пешеходному переходу. Автомобиль полиции, который не остановился перед «зеброй», проехал переход и зацепил ребенка.
К счастью, ребенок остался цел и тут же поднялся и перешел дорогу.
Как писали «ФАКТЫ», 31 мая в Переяслав-Хмельницком в больницу доставили 5-летнего мальчика с огнестрельным ранением. Травму ребенок получил, когда гулял во дворе. Как оказалось к нанесению огнестрельных ранений ребенку причастны двое работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.
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