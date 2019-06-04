Политика

Снос памятника в Харькове: в Институте национальной памяти объяснили, чем Жуков отличается от Тычины и Патона

Снесенный активистами в Харькове памятник Георгию Жукову должен был быть демонтирован давно, так как является символикой коммунистического режима и к определенным законом исключениям не относятся. Об этом написал в Facebook юрист Украинского института национальной памяти (УИНП) Сергей Рябенко.

«Согласно Закону о декоммунизации (пп. „ґ“ п. 4 ч. 1 ст. 1) символикой коммунистического режима является в том числе памятники лицам, которые занимали руководящие должности. Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР в 1942−44 годах и министром обороны СССР в 1955−57 годах, а следовательно занимал руководящие должности в высших органах власти СССР. Поэтому его памятник является символикой коммунистического тоталитарного режима», — утверждает он.

По его словам, закон (п. 6 ст. 7) требует демонтировать такие объекты, а исключение касательно деятелей науки и культуры, очевидно, к Жукову не имеет никакого отношения.

«Поэтому памятник Жукову подлежит обязательному демонтажу, поскольку этот памятник посвящен лицу, которое занимало руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, и которое не имеет никакого отношения к развитию украинской науки и культуры. А вот памятники скажем Павла Тычины (занимал должность председателя Верховной Рады) или Борису Патону (бывшему члену ЦК), которые хотя и посвящены лицам, занимавшим руководящие должности, обязательному демонтажу не подлежат, поскольку деятельность этих лиц в значительной степени была связана с развитием украинской культуры (Тычина) и науки (Патон)», — пишет Рябенко.

Как писали «ФАКТЫ», ранее у президента Украины отреагировали на снос активистами памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове, посоветовав мэрии города обсудить вопрос декоммунизации с горожанами.

Отметим, что советский маршал Жуков очень негативно относился к украинцам. Яркой демонстрацией такого его отношения стали его приказы, как командующего советскими войсками во время немецко-советской войны. Более подробно о личности Жукова читайте в материале «ФАКТОВ»: «Когда стал вопрос об обеспечении новобранцев, Георгий Жуков заявил: «Обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше в Сибирь после войны ссылать».

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