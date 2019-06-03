Украина

Кернес должен стать арбитром: у Зеленского отреагировали на снос памятника Жукову в Харькове

У президента Украины отреагировали на снос активистам памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове, посоветовав мэрии города обсудить вопрос декоммунизации с горожанами. Об этом на брифинге 3 июня сообщила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, закон о декоммунизации действительно предусматривает демонтаж памятников советским деятелям, однако статья 1 ч. 4 этого же закона оговаривает исключения. Таким образом, заявила Мендель, если фигуры былой эпохи были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, на их памятники нормы закона не распространяются.

На сегодня та же проблема сохраняется с проспектом Жукова.

«Владимир Зеленский призывает власть Харькова выяснить эту правовую коллизию, поскольку должны проходить обсуждения с общественностью, должно быть принято решение, наиболее приемлемое для всех сторон… Мэр Харькова должен на себя взять ответственность как главный арбитр в этой ситуации, а не становиться на чью-то сторону», — заявила спикер главы государства.

Одновременно она осудила реакцию Москвы на снос памятника, назвав ее очередной демонстрацией вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию об обратном переименовании проспекта имени Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова.

Стоит отметить также, что роль маршала Жукова в истории Украины довольно неоднозначна. «ФАКТЫ» писали об этом в статье «Когда стал вопрос об обеспечении новобранцев, Георгий Жуков заявил: «Обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше в Сибирь после войны ссылать».

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