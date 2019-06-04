Дэвид Бекхэм попросил своего сына Бруклина держаться подальше от его подруги-скандалистки (фото)

Шоу-бизнес

Непростые отношения Бруклина Бекхэма с его подругой-моделью Ханой Кросс серьезно беспокоят его звездных родителей Дэвида и Викторию. После ряда публичных скандалов (в ходе последнего из них в ссору влюбленных пришлось даже вмешаться телохранителям Бруклина) Дэвид Бекхэхм поговорил со своим старшим сыном и посоветовал ему держаться подальше от Кросс.

Как пишет газета The Sun, он призвал его хорошенько подумать о перспективах своего будущего с Ханой. И высказал мнение, что будет лучше, если 20-летний Бруклин будет побольше времени проводить время с семьей, и поменьше — с Кросс.

44-летний Бекхэм также попросил своего первенца больше не приводить свою девушку на семейные мероприятия. Он не хочет давить на сына и запрещать ему что-либо, но надеется, что тот и сам поймет, что для него будет лучше. Дэвид дал понять, что «не является большим фанатом Ханы» на данный момент.

В будущем месяце Дэвид и Виктория, родители четырех детей, отпразднуют 20-ю годовщину своей свадьбы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын Дэвида и Виктории Бекхэм расплакался во время ссоры со своей девушкой.





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