- 09:53 Территорию возле МВД "очистили" от игрушек в память об убитом полицейскими ребенке
- 09:49 Дэвид Бекхэм попросил своего сына Бруклина держаться подальше от его подруги-скандалистки
- 09:43 Без вариантов: ЕС продлит "крымские" санкции против России
- 09:40 В Киеве наглая воровка совершила кражу прямо под камерой видеонаблюдения
- 09:32 Как выбрать профессию по душе: в Украине создан первый стартап по профориентации школьников
- 09:15 Украина – Сербия: прогнозы букмекеров на матч отбора к Евро-2020
- 09:12 Без украинского паспорта и с зашифрованной фамилией: как поступить в вуз выпускникам с оккупированных территорий
- 09:07 Жена принца Чарльза Камилла неожиданно стала самой яркой звездой первого дня визита Трампа, повеселив сеть
- 09:04 Погода на Васильковый день: Украину накроют грозовые дожди
- 08:57 Снос памятника в Харькове: в Институте национальной памяти объяснили, чем Жуков отличается от Тычины и Патона
- 08:46 НКРЭКУ не допустит роста цен на электроэнергию
- 08:15 Нидерланды – Англия: где смотреть онлайн матчи финального турнира Лиги наций
Дэвид Бекхэм попросил своего сына Бруклина держаться подальше от его подруги-скандалистки (фото)
Непростые отношения Бруклина Бекхэма с его подругой-моделью Ханой Кросс серьезно беспокоят его звездных родителей Дэвида и Викторию. После ряда публичных скандалов (в ходе последнего из них в ссору влюбленных пришлось даже вмешаться телохранителям Бруклина) Дэвид Бекхэхм поговорил со своим старшим сыном и посоветовал ему держаться подальше от Кросс.
Как пишет газета The Sun, он призвал его хорошенько подумать о перспективах своего будущего с Ханой. И высказал мнение, что будет лучше, если 20-летний Бруклин будет побольше времени проводить время с семьей, и поменьше — с Кросс.
44-летний Бекхэм также попросил своего первенца больше не приводить свою девушку на семейные мероприятия. Он не хочет давить на сына и запрещать ему что-либо, но надеется, что тот и сам поймет, что для него будет лучше. Дэвид дал понять, что «не является большим фанатом Ханы» на данный момент.
В будущем месяце Дэвид и Виктория, родители четырех детей, отпразднуют 20-ю годовщину своей свадьбы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын Дэвида и Виктории Бекхэм расплакался во время ссоры со своей девушкой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.