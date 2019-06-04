"Шок та й годі": сеть восхитил поступок водителя маршрутки

Общество

В сети выразили свое восхищение действиями водителя маршрутки «Бердичев — Киев», который отказался брать деньги с военного, севшего в автобус. Ранее участник АТО Мартин Брест, сейчас работающий в патрульной полиции, повеселил подписчиков в соцсетях забавным эпизодом, случившимся во время поездки в киевской маршрутке, водитель которой не хотел бесплатно везти участника боевых действий.

«Маршрутка «Бердичев — Киев». Когда до столицы оставалось 10 километров, автобус остановил мужчина в военной форме. Вошел, протянут деньги водителю. «Хотите разменять?» — спросил тот. «Нет, заплатить за проезд», — сказал военный, на что водитель ответил: «Благодаря вам моя страна существует. Спасибо. Заберите деньги, садитесь», — пишет в соцсетях интернет-пользователь Евгений Климакин.

В комментариях к его посту украинцы хвалили водителя и говорили, что неплохо было бы, чтобы таких людей было больше. Ведь в Украине нередки случаи, когда в маршрутках по-другому относятся к военным и людям с удостоверениями участников боевых действий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре водитель маршрутного такси № 146 оскорбил ветерана АТО, бойца 93-й бригады Владислава Сологуба, который хотел воспользоваться правом льготного проезда.



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