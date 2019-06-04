Над Николаевом заметили НЛО: свидетельства очевидцев (фото, видео)

Происшествия

В ночь на воскресенье, 2 июня, жители Николаева, проводившие время на центральной улице Соборной и ее окрестностях, наблюдали в небе неопознанный летающий объект. Его видел водитель такси, ожидавший пассажира, молодые люди, сидевшие на скамейке в сквере. Наблюдали загадочный объект с Набережной, сквера «Сердце города» и с улицы Садовой. Как минимум три человека позвонили дежурному редактору местного издания «Новости-N», сообщив, что видели, по их словам, НЛО.

Его описания в целом совпадают. Это некий объект овальной формы с неправильными краями. На нем были густо расположены световые огни, своеобразные звездочки, которые постоянно мерцали: одни загорались, другие гасли. Таких звездочек-огней по полю объекта было несколько десятков.

Загадочный объект вначале двигался по направлению с запада на восток, затем остановился, его можно было наблюдать отчетливо. После остановки форма объекта стала меняться: он начал вытягиваться в длину и через некоторое время превратился из овального в длинный прямоугольный, такую своеобразную полоску на небе. Мерцающие огни сохранялись по всей длине НЛО. Через несколько минут после остановки они начали постепенно тускнеть, как будто удалялись, после чего объект перестал быть виден.

После того как сообщения о необычном явлении появились в интернете, в редакцию николаевского издания позвонил Николай Милевский, известный в городе тем, что уже много лет увлекается астрономией. И также подтвердил версию об НЛО.

«ФАКТЫ» связались с Николаем, и вот что он рассказал.

— Все это получило неожиданный резонанс. Мы вместе с сыном часто выходим наблюдать небо в телескоп и размещаемся на Соборной возле «Шара» (памятник флотоводцам. — Авт.). В тот вечер мы отслеживали на небе звезды и планеты. Поначалу — Юпитер, затем — Сатурн. А где-то в минут пятнадцать первого ночи увидели необычное явление. Его наблюдали многие. Поначалу думали, что кто-то запустил много китайских фонариков. Но эти огоньки в виде необычного облака хаотично двигались против направления ветра. Фонарики против ветра лететь не могут. Иногда они останавливались, выстраивались в линию. В телескоп было видно, как эти шарики, будто молекулы под микроскопом, «играли» между собой, меняли цвет. Предполагаю, что объекты находились в верхних слоях атмосферы, почти на околоземной орбите. Спустя 20 минут они друг за другим стали улетать в космос.

— Вам раньше доводилось что-то подобное наблюдать?

— Такое групповое явление — нет. Были одиночные объекты. Однако я это не афиширую. У нас в обществе над такой информацией принято шутить, люди воспринимают это скептически. Хотя у многих были собственные подобные наблюдения.

Жаль, мы астрофото не занимаемся, просто наблюдаем за объектами. Если бы знали, что такое будет!

— Вы интересовались точкой зрения специалистов Николаевской обсерватории по поводу случая в небе 2 июня?

— Полагаю, что ту технику, которую используют там, невозможно быстро навести на объект, внезапно и на короткое время появившийся на определенном участке неба. Там при наблюдениях изначально задаются координаты, затем наведение корректируется, но на это уходит немало времени. «Наши» же объекты двигались быстро. Поэтому мы использовали для наблюдения ручную настройку.

Я знаю, что подобные явления уже наблюдали астрономы, например, в 1951 году над военной базой в Техасе (США) были зафиксированы так называемые «Лаббокские огни». Но они не вытягивались полосой, как наши, а располагались под углом. И еще подобное видели в российском городе Сочи…

"Лаббокские огни"

Справка. Известные снимки «Лаббокских огней» были сделаны 31 августа 1951 года в Техасе. Скептики утверждают, игнорируя все свидетельства и доказательства, что этими объектами были… птицы. Такое объяснение было характерно для снимков НЛО того времени. Это изображение было сделано 18-летним студентом, Карлом Хартом младшим, с помощью фотоаппарата Kodak. По крайней мере, 100 свидетелей, помимо него, наблюдали эти объекты. Это один из классических объектов уфологии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что уфологи представили видеоподборку доказательств присутствия НЛО в 2017 году.

— Николай, вы давно увлекаетесь астрономией?

— Уже 30 лет. Как предприниматель я часть заработанных денег ежегодно вкладываю в приобретение нового оборудования для наблюдений.

Мы сыном посещаем различные съезды астрономов, в том числе и за границей. В прошлом году я участвовал в астрофоруме в Италии. К сожалению, в Украине найти современную информацию, например, об астрооптике, довольно проблематично. То, чему учат в университетах, — еще уровень СССР, а мировая наука и техника быстро шагает вперед. Поэтому приходится много ездить. Сын хорошо владеет английским и отлично справляется с задачами переводчика.

— Насколько дорогое оборудование у вас?

— Цифры называть не буду. Скажем так, телескоп, окуляры и прочие комплектующие очень дорогие, по стоимости оборудование может сравниться с автомобилем.

Несмотря на то, что о странных летающих объектах свидетельствовал не один человек, в Николаевской обсерватории говорят, что не владеют информацией по поводу полета возможного НЛО в ночь на 2 июня.

— Я единственный раз видел объект, похожий на НЛО, но он оказался китайским фонариком, — говорит научный сотрудник Николаевской обсерватории Феликс Бушуев. - А о том, что якобы летало над городом в воскресенье, ни я, ни мои коллеги не в курсе. Хотя теоретически все возможно. Сейчас можно наблюдать яркий Юпитер со спутниками… Может, это с ними связано. В таких случаях нужно обязательно фотографировать. Иначе ничего не докажешь.

Как пишет николаевский журналист Александр Влащенко, попытки снять неопознанный летающий объект на камеру мобильного телефона оказались мало результативными на видео почти ничего не видно. Одно из таких видео мы все же решили выложить — на нем можно различить тот момент, когда НЛО «вытянулся» в полоску.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об обнародованных результатах наблюдения Пентагона за НЛО. Опубликовано видео.

А в американском штате Невада в 2018 году в небе засняли «битву двух НЛО».

Между тем в 2007 году случай с 80-летним жителем Кривого Рога Григорием Керносенко внесли в справочники уфологов как классический пример похищения человека НЛО. Подробнее — в в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Увидев пришельцев, я… застеснялся. Они были одеты прилично. А я — в грязных сапогах и дырявой майке», — вспоминает Григорий Керносенко, который летом 1987 года словно испарился с собственного подворья.

На фото в заголовке: Похожее явление наблюдали и раньше

Фото со страницы Николая Милевского в Facebook

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