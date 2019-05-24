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Пограничники объяснили, почему пустили Темникову в Украину
Помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян категорически опроверг факты, изложенные в обращении сотрудников одесского ночного клуба Ibiza к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Представители увеселительного заведения жаловались на якобы незаконный запрет въезда в Украину российской певицы Елены Темниковой.
В тексте обращения имеются следующие строки: «На сегодняшний день мы владеем подтвержденной информацией, что Гресько Юрий Петрович, первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины, дал устное незаконное распоряжение пограничной службе Украины не впускать Елену Темникову на территорию Украины».
Олег Слободян подчеркнул: «Информация не соответствует действительности. Не знаю, на чем основано это заявление клуба… У нас не было оснований не пропускать данную гражданку в Украину, так как у нас не было для этого причин».
Он также пояснил, что пограничники не получили от Службы безопасности соответствующего документа, на основании которого они могли бы воспрепятствовать въезду Темниковой в нашу страну.
«Темникова уже находится в Украине», — сказал Слободян.
Ранее в Одессе активисты потребовали отменить концерт российской певицы-«крымнашистки» Елены Темниковой.
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