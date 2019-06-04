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«Рокетмен», вызвавший скандал в России, и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат вышли пять новых фильмов. На звание премьеры недели претендуют сразу две картины — «Люди Икс: Темный феникс» и «Рокетмен». Первая заинтересует любителей фантастики и комиксов, вторая — всех, кто знаком с творчеством знаменитого британского музыканта Элтона Джона. Еще одна биографическая драма — британский фильм «Вита и Вирджиния» — рассказывает о писательнице Вирджинии Вулф. Поклонникам вестернов стоит обратить внимание на американский фильм «Билли Кид». Для похода в кино с детьми прокатчики предлагают европейский мультфильм «Принцесса Эмми».

«Люди Икс: Темный феникс»

(12+, США, Walt Disney, фантастика, приключения, бюджет — 200 миллионов долларов)

«Люди Икс» — одна из самых популярных кинофраншиз в истории современного кинематографа. В ее основу положена одноименная серия комиксов Marvel. Права на их экранизацию принадлежат студии 20th Century Fox, но дистрибьютером является Walt Disney. «Темный феникс» — 12-й фильм из этой серии. Первые «Люди Икс» вышли в прокат летом 2000 года. Режиссером был Брайан Сингер. Главные роли исполнили Патрик Стюарт, Йен Маккеллен, Хью Джекмен, Халле Берри, Джеймс Марсден, Фамке Янссен, Ребекка Ромийн-Стамос, Анна Пэкуин.

Фильм о хороших и плохих мутантах пришелся зрителям по душе. При бюджете 75 миллионов долларов он собрал в мировом прокате 296,3 миллиона долларов. Сингеру поручили снимать «Люди Икс 2». Актерский состав остался практически без изменений. Добавился Алан Камминг. Бюджет картины увеличился до 110 миллионов долларов. Кассовые сборы составили 407,7 миллиона долларов. В 2006 году Бретт Рэтнер снял третью часть — «Люди Икс: Последняя битва». Бюджет увеличили вдвое — 210 миллионов долларов. А вот сборы выросли не очень — 459,4 миллиона долларов. Это заставило студию искать новые пути продолжения серии. Было решено сделать акцент на герое Джекмена Росомахе.

Четвертая часть в 2009 году получила название «Люди Икс: Росомаха». Снял картину Гэвин Худ. Он ввел нового персонажа — Дэдпула. Его сыграл Райан Рейнольдс. Отказ от большинства прежних героев позволил сократить бюджет до 150 миллионов долларов. Фильм собрал в прокате 373,1 миллиона долларов. Тогда «Людей Икс» решили перезапустить. Поручили эту задачу режиссеру Мэттью Вону. Он полностью сменил актерский состав. В картине «Люди Икс: Первый класс», которая вышла в прокат летом 2011 года, сыграли Джеймс Макэвой, Дженнифер Лоуренс, Майкл Фассбендер, Оливер Платт, Кевин Бэйкон, Роуз Бирн, Дженьюари Джонс, Николас Холт. Затраты на съемки составили 140 миллионов долларов. В мировом прокате «первоклассники» собрали 353,6 миллиона долларов. Кинобоссам хотелось большего. Они вернули Хью Джекмена в следующую часть.

«Росомаха» вышла в июле 2013 года. Снова появились на экране Патрик Стюарт и Йен Маккеллен, а также Фамке Янссен. В проекте были задействованы несколько японских актеров и даже россиянка Светлана Ходченкова. При бюджете 32 миллиона долларов фильм собрал 414,8 миллиона долларов.

В 2014 году в проект вернулся режиссер Брайан Сингер. Он снял «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Главным героем остался Росомаха. Но вернули в эту часть «первоклассников» — Лоуренс, Холта, Макэвоя, Фассбендера. Вновь появились Халле Берри, Анна Пэкуин, Джеймс Марсден. Сингер решил свести вместе старых и новых персонажей, чтобы привлечь зрителей разных поколений. И это сработало! Затраты на съемки составили 200 миллионов долларов, а кассовые сборы — 747,9 миллиона долларов!

В 2016 году режиссер Тим Миллер при поддержке Рейнольдса, сыгравшего Дэдпула, сделал акцент на этом персонаже. Фильм «Дэдпул» обошелся студии всего в 58 миллионов долларов, а собрал в прокате 783,1 миллиона долларов. Довольны были все, кроме Сингера. Он с самого начала считал, что Миллер отошел от концепции «Людей Икс». Брайан убедил студию снимать параллельно картину «Люди Икс: Апокалипсис». Ее делали без Джекмена, зато впервые появилась Софи Тернер, которой досталась роль Джин Грей, мутанта Феникса. Студия потратила на съемки 178 миллионов долларов, а сборы оказались ниже, чем у «Дэдпула» — 543,9 миллиона долларов. От услуг Сингера отказались.

Пригласили Джеймс Мэнголда, и он предложил снять еще один фильм о Росомахе. Сценарий понравился Хью Джекмену. Актер дал свое согласие (ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с Джекменом «Вживаясь в образ Росомахи, ходил дома с привязанными к рукам когтями — порезов было…»). В результате весной 2017 года в прокат вышел «Логан: Росомаха». Бюджет фильма с учетом рекламы составил 127 миллионов долларов. Кассовые сборы — 619 миллионов долларов.

В 2018 году Дэвид Литч снял второго «Дэдпула». Поклонники этого персонажа в исполнении Райана Рейнольдса ликовали. Затраты в размере 110 миллионов долларов окупились с лихвой. Фильм принес в прокате 785 миллионов долларов.

Результат 11 частей франшизы «Люди Икс» впечатляет. Общий бюджет фильмов — 1,47 миллиарда долларов. Сборы в прокате — 5,78 миллиарда долларов.

На картину «Темный феникс» возлагаются большие надежды. В ней акцент сделан на истории персонажа, которого играет звезда «Игры престолов» Софи Тернер (ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с молодой актрисой «Из-за отзывов в соцсетях считала себя уродиной и бездарью»). Ее партнерами являются Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Джессика Честейн. Снял фильм Саймон Кинберг. Это его режиссерский дебют. Ранее он писал сценарии, в том числе к нескольким предыдущим частям «Людей Икс», а также нашумевшим картинам «Мистер и миссис Смит» с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли и «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу.

«Рокетмен»

(16+, Великобритания — США, Paramount Pictures, биографическая музыкальная драма, бюджет — 40 миллионов долларов)

Об этом фильме только и разговоров в СМИ и соцсетях! Мировая премьера «Рокетмена» с помпой прошла в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля в мае. Присутствовали Элтон Джон и его супруг Дэвид Ферниш. Ведь фильм рассказывает о жизни и карьере легендарного британского музыканта. Элтон одобрил сценарий, выступил продюсером и активно участвовал в съемочном процессе. Сыграл музыканта молодой британский актер Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»). В картине звучат песни Элтона Джона, любимые миллионами его поклонников. А снял фильм Декстер Флетчер, который в прошлом году доделывал нашумевшую «Богемскую рапсодию» («ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с исполнителем главной роли, принесшей ему «Оскар», Рами Малеком: «Я боялся, что на съемках „Богемской рапсодии“ участники Queen меня засмеют»). Теперь музыкальные фанаты во всем мире сравнивают картины о Фредди Меркьюри и Элтоне Джоне. В Британии «Рокетмен» вышел в прокат 22 мая, в США — 31 мая. Пока картина собрала 56,2 миллиона долларов. Напомним, «Богемская рапсодия» принесла создателям 903,7 миллиона долларов.

Показ «Рокетмена» в России ознаменовался скандалом. Блюстители нравственности удалили из фильма сцены с гей-сексом и наркотиками. Объяснили такую цензуру требованиями действующего законодательства в стране. Элтон Джон в связи с этим сделал гневное заявление: «Мы отвергаем в самых резких выражениях решение потакать местным законам и цензурировать „Рокетмена“ для российского рынка. То, что местные прокатчики вырезали определенные сцены, лишив тем самым зрителей возможности увидеть фильм так, как он был задуман, является грустным отражением того разделенного мира, в котором мы по-прежнему живем, и того, как жестоко он все еще может не принимать любовь между двумя людьми».

Но особенное возмущение у создателей фильма вызвало решение убрать из российской версии картины часть титров. В оригинале в конце фильма на экране появляется слайд с фотографией Элтона Джона и Дэвида Ферниша. Он сопровождается следующим текстом: «Элтон Джон нашел свою настоящую любовь — Дэвида Ферниша, с которым они живут вместе уже 15 лет, вступили в брак и воспитывают двоих детей». Известный российский кинокритик Антон Долин и ведущий телеканала «Дождь» Михаил Козырев считают, что прокатчики исказили художественный замысел фильма, удалив из него в общей сложности пять минут экранного времени. Они подчеркивают, что «Рокетмен» не пропагандирует наркотики. Наоборот, фильм показывает, к чему приводит употребление кокаина. Только отказавшись от него, Элтон Джон сумел вернуться к нормальной жизни, к творчеству, нашел свое счастье. Российские зрители, увы, этого не увидят.

«Принцесса Эмми»

(0+, Германия — Бельгия — Великобритания, Animationsfabrik, анимационный фильм для семейного просмотра)

Эмми кажется обычной 8-летней девочкой, но это не так. Она — настоящая принцесса и понимает язык лошадей. Эмми дружит с этими благородными животными. Скоро она должна взойти на трон. Но вдруг в королевстве появляется ее кузина, которая тоже хочет примерить на себя корону… Снял эту историю режиссер Пит де Рикер, известный по мультфильму «Маленький полярный медвежонок».

«Билли Кид»

(16+, США, Lionsgate, вестерн, бюджет — 37 миллионов долларов)

Билли Кид — это имя известно каждому американцу. Так звали одного из самых отчаянных бандитов на Диком Западе. Вот только не по своей воле он преступил закон. Билли придерживался собственных принципов, которые никогда не нарушал, что и сделало его легендой. Частью этой легенды стал шериф Пэт Гарретт — человек, олицетворявший закон. Он поставил своей целью очистить американский Запад от бандитов…

Фильмов о противостоянии Кида и Гаррета было снято в Голливуде превеликое множество. В данной версии роль Билли исполнил актер Дейн Дехан («Валериан и город тысячи планет»). Шерифа Гарретта сыграл известный актер Итан Хоук («Великолепная семерка»). Снял картину популярный актер Винсент д’Онофрио («Судья»). Также в картине сыграл Крис Пратт, звезда фильмов «Мир Юрского периода» и «Стражи Галактики».

«Билли Кид» в американском прокате неожиданно провалился. Он вышел в начале марта и собрал всего 1,5 миллиона долларов.

«Вита и Вирджиния»

(16+, Великобритания — Ирландия, Thunderbird Releasing, биографическая мелодрама)

Фильм рассказывает о непростых отношениях между всемирно известной писательницей Вирджинией Вулф и аристократкой-поэтессой Витой Сэквилл-Уэст. Они были любовницами. Действие картины разворачивается в 20-е годы прошлого века в Великобритании. Их роман вдохновил Вулф на написание одного из самых значимых ее произведений — романа «Орландо».

Вирджинию сыграла австралийская актриса Элизабет Дебики («Вдовы»). Роль Виты исполнила британская кинозвезда Джемма Артертон («Принц Персии: Пески времени»). Также снялась в фильме известная итальянская актриса Изабелла Росселлини («Смерть ей к лицу»). Картина стала режиссерским дебютом Чаньи Баттона.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о голливудском фильме «Годзилла 2: Король монстров» и других премьерах прошлой недели.

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