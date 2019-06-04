Политика

Стала известна реакция Кремля на возвращение Кучмы в ТКГ по Донбассу

Кремль положительно отреагировал на кандидатуру второго президента Украины Леонида Кучмы, который снова будет возглавлять Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) на переговорах в Минске. Мнение российского руководства озвучил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.



Россияне признают, что Кучма опытный политик, знает проблему изнутри. Но при этом в РФ не до конца понимают позицию президента Владимира Зеленского.

«Кучма весьма авторитетный, опытный деятель, который хорошо разбирается в проблематике, но очень важна концептуальная позиция главы государства», — сказал Песков.

Напомним, Кучма представлял Украину в переговорной группе с 2014 года до лета 2018 года. Затем, отметив 80-летний юбилей, политик заявил, что уходит.

Как сообщали «ФАКТЫ», на очередном заседании ТКГ, которая состоится в Минске 5 июня, Леонид Кучма будет инициировать введение режима прекращения огня на время сельскохозяйственных работ.

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