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Политика

Стала известна реакция Кремля на возвращение Кучмы в ТКГ по Донбассу

15:25 4 июня 2019 123
Леонид Кучма
Инф. «ФАКТОВ»

Кремль положительно отреагировал на кандидатуру второго президента Украины Леонида Кучмы, который снова будет возглавлять Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) на переговорах в Минске. Мнение российского руководства озвучил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Россияне признают, что Кучма опытный политик, знает проблему изнутри. Но при этом в РФ не до конца понимают позицию президента Владимира Зеленского.

«Кучма весьма авторитетный, опытный деятель, который хорошо разбирается в проблематике, но очень важна концептуальная позиция главы государства», — сказал Песков.

Напомним, Кучма представлял Украину в переговорной группе с 2014 года до лета 2018 года. Затем, отметив 80-летний юбилей, политик заявил, что уходит.

Как сообщали «ФАКТЫ», на очередном заседании ТКГ, которая состоится в Минске 5 июня, Леонид Кучма будет инициировать введение режима прекращения огня на время сельскохозяйственных работ.

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