Украина

"Миротворец" закрывает один из своих сервисов для силовиков

«Миротворец», чьи базы недавно пополнились данными российского журналиста Владимира Познера, посетившего оккупированный Россией Крым, сообщил о прекращении работы мобильного приложения, которым пользовались оперативники СБУ, военные, полицейские и пограничники.

«Появление новых моделей смартфонов требует значительных затрат на сопровождение и обслуживание этого приложения с нашей стороны, а у нас их мало. Мы рационалисты и именно поэтому с 5 июня 2019 года полностью отказываемся от дальнейшего его сопровождения и обслуживания, в том числе и финансового», — говорится в сообщении.

Всем, кто пользовался этим приложением, рекомендуют удалить его со своих гаджетов — через 1−2 недели заканчивается срок финансирования доменов, которые использовались приложением и с этого момента оно полностью станет неработоспособным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный российский шоумен, комедийный актёр, сценарист и продюсер Михаил Голустян попал на «Миротворец». Данные Галустяна внесены в базу за сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора против Украины, участие в попытках легализации аннексии украинского Крыма и незаконную коммерческую деятельность на полуострове.

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