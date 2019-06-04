26.83 / 27.17 29.99 / 30.56
Киев: +26
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Замминистра обороны Павловский решил уволиться: названа причина

15:45 4 июня 2019 118
Игорь Павловский
Инф. «ФАКТОВ»

Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, которого в 2017 году задерживали по подозрению в коррупции, собрался в отставку.

Как сообщают в Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр обороны Степан Полторак, комментируя подозрения в коррупции своему заместителю Павловскому, заявлял, что готов уйти в отставку, если они подтвердятся.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины