Замминистра обороны Павловский решил уволиться: названа причина

Украина

Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, которого в 2017 году задерживали по подозрению в коррупции, собрался в отставку.

Как сообщают в Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр обороны Степан Полторак, комментируя подозрения в коррупции своему заместителю Павловскому, заявлял, что готов уйти в отставку, если они подтвердятся.



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