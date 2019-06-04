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Замминистра обороны Павловский решил уволиться: названа причина
Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, которого в 2017 году задерживали по подозрению в коррупции, собрался в отставку.
Как сообщают в Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр обороны Степан Полторак, комментируя подозрения в коррупции своему заместителю Павловскому, заявлял, что готов уйти в отставку, если они подтвердятся.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.