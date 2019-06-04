Украина

Курсанты из Донецка засветились на учениях в России (фото)

В сети появились фотосвидетельство того, что пока курсанты артиллерийского училища из Санкт-Петербурга учатся поражать цели на оккупированном Донбассе, так называемые «курсанты» подконтрольного оккупантам Донецкого общевойскового училища проходят практику на территории России.

Фото курсантов на учениях, которые они сами активно постят в сети, разместил на своей странице в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан («Штирлиц»).

О том, где они реально находятся, можно понять по указателяи геолокации.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, как Россия отправляет служить на материк молодых крымчан, нарушая при этом международные конвенции.



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