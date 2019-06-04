Ани Лорак лишилась команды: что произошло

Шоу-бизнес

Популярная певица Ани Лорак, заявившая о начале новой жизни, таки решила начать все с чистого листа. Расставшись с мужем после скандала с изменой, звезда заподозрила в «неверности» и членов своей команды.

Как сообщает российский источник SUPER, певица уволила свою команду в РФ. Она рассталась бессменным концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, выполнявшей функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.

Официальную причину такого резкого шага Ани Лорак не озвучивает. Говорят, она жаловалась в кулуарах коллегам, что ее не устраивают «финансовые схемы», по которым работали ее подчиненные, якобы певица «утратила к ним доверие».

Ранее Каролина в интервью говорила, что очень много работает, ее график расписан на год вперед. При этом певица пожаловалась, что не может похвастаться заработанным. Все она вкладывала в творчество. Говорят, после грандиозного шоу «Дива» она осталась в долгах.

Также об увольнении заявила ее киевский пиар-менеджер Юлия Лунева, проработавшая с Ани Лорак 15 лет. Причину своего ухода она не называет.

Сейчас Ани Лорак находится в Нью-Йорке (США), певица обещает скоро представить новую песню. После она намерена отдохнуть с семьей — братьями и дочкой Софией. Концерты в ее графике намечены на август.

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