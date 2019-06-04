Ани Лорак начинает новую жизнь в США (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Ани Лорак, отличившись на красной дорожке музыкальной премии в Москве, заинтриговала поклонников новым заявлением. Звезда опубликовала в Instagram снимок из Нью-Йорка, на котором она идет по улице возле известного отеля. Кадр она сопроводила интригующей подписью о новой жизни и пообещала вскоре выпустить новую песню.

«Скоро новая песня! Новая жизнь! Вы готовы?» — спросила Каролина у подписчиков.

Они в свою очередь напомнили певице, что она давно обещает новый клип и все никак не представит его. Также они обратили внимание на акцент о новой жизни Каролины. В последнее время она делает загадочные заявления и удивляет яркими образам. Недавно она опубликовала снимок, на котором позирует в откровенном наряде — без белья, в откровенной кофточке с глубоким декольте. Певица впервые после развода прокомментировала личную жизнь.

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