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Ани Лорак начинает новую жизнь в США (фото)
Популярная певица Ани Лорак, отличившись на красной дорожке музыкальной премии в Москве, заинтриговала поклонников новым заявлением. Звезда опубликовала в Instagram снимок из Нью-Йорка, на котором она идет по улице возле известного отеля. Кадр она сопроводила интригующей подписью о новой жизни и пообещала вскоре выпустить новую песню.
«Скоро новая песня! Новая жизнь! Вы готовы?» — спросила Каролина у подписчиков.
Они в свою очередь напомнили певице, что она давно обещает новый клип и все никак не представит его. Также они обратили внимание на акцент о новой жизни Каролины. В последнее время она делает загадочные заявления и удивляет яркими образам. Недавно она опубликовала снимок, на котором позирует в откровенном наряде — без белья, в откровенной кофточке с глубоким декольте. Певица впервые после развода прокомментировала личную жизнь.
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