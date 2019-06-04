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Скандал вокруг видео об оккупации Украины Румынией получил продолжение
Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины в связи с публикацией в сети видео, на котором показана фантастическая картинка оккупации Черновицкой области и части Одесской области Румынией. События видео якобы происходят в 2022 году.
Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил на инициированном им совещании силовиков 4 июня. По словам прокурора, осуществить досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 110 УКУ, возбужденном в связи с публикацией видео, будет Главное следственное управление СБУ.
На данный момент основная версия следствия состоит в причастности к созданию видео российских спецслужб.
Напомним, пользователь YouTube 30 192 опубликовал любительское видео об оккупации Румынией части Украины под названием «Romanian — Ukrainian War Part II». В описании к ролику было сказано, что он является прологом к художественной книге. Во втором видео его автор назвал ролик… шуткой.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.