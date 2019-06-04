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Сам чуть не умер: вскрылась неожиданная информация о подозреваемом в убийстве ребенка в Переяславе
Журналисты выяснили подробности биографии 31-летнего полицейского Ивана Приходько из Переяслава, которого Голосеевский суд арестовал по подозрению в убийстве пятилетнего ребенка. Так, стало известно, что в новосозданной Национальной полиции он служит с 2015 года, причем сначала полгода он возглавлял роту особого назначения в Киеве, а затем перевелся патрульным в областное управление.
С марта 2018 года и по настоящее время официально находится на должности инспектора водной полиции в Переяслав-Хмельницком. А несколько месяцев тому назад он пострадал в уличном конфликте, получив проникающее ножевое ранение живота. Напавший на Приходько 55-летний местный житель на данный момент все еще ждет суда, сообщает ТСН.
Как сообщали «ФАКТЫ», 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области пьяные полицейские смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, развлекаясь стрельбой из огнестрельного оружия в людном месте. 3 июня мальчик скончался в больнице.
Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка. Глава управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку из-за убийства 5-летнего ребенка его подчиненными. В настоящее время активисты требуют отправить в отставку глав МВД и Национальной полиции.
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