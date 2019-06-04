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Убийство ребенка в Переяславе: глав Нацполиции и ГБР вызвали в Раду

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности во вторник, 4 июля, заслушает руководителей Национальной полиции и Государственного бюро расследований по поводу убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова полицейскими в Переяславе-Хмельницком.

Как сообщил журналистам первый заместитель главы комитета Игорь Мосийчук, заседание должно состояться в среду в 15:00.

На заседание должны прибыть Сергей Князев и Роман Труба. Также на комитете ожидают и.о. главы управления Нацполиции в Киевской области Дмитрия Ценова.

Секретарь Временной следственной комиссии по делу об убийстве Екатерины Гандзюк Елена Сотник заявила, что в Раде должны отчитываться руководители всех правоохранительных структур.

По ее словам, то, что обоим полицейским была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей — это результат реакции общества. Она напомнила, что ранее прокуратура собиралась выбрать домашний арест этим полицейским.

«Ситуация неоднозначная. На самом деле полиция сама задержала полицейских и собрала доказательства. А ГБР прибыло уже на утро. Сначала в ЕРДР была внесена статья 121 УК, которая предусматривает реальное наказание. Та часть статьи предусматривала от 5 до 7 лет лишения. У меня вопрос к Роману Трубе, с какой стати переквалифицировали на менее тяжкую статью», — добавил нардеп.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области пьяные полицейские подстрелили 5-летнего мальчика. Это случилось, когда ребенок гулял во дворе. Установлено, что работники полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки. В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В результате они ранили 5-летнего ребенка. Через несколько дней, 3 июня, мальчик скончался в больнице.

Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка.

Как сообщали «ФАКТЫ», глава управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку из-за убийства 5-летнего ребенка его подчиненными.

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